Windows 11 : quels jeux sont compatibles avec les nouveaux PC ARM ? Ce site a la réponse

Microsoft vient d'annoncer la prochaine commercialisation de PC à base d'un chipset ARM, qui profitent d'une puce IA dédiée. Estampillés “Copilot+PC”, ces nouveaux ordinateurs tourneront dans une architecture différente de nos ordinateurs habituels (à l'exception la Surface Pro X). Mais pourrez-vous faire tourner vos jeux sur ce type de machine ?

En annonçant de nouveaux portables estampillés Copilot+PC, Microsoft a lancé un pavé dans la mare. L'intelligence artificielle s'invite désormais à tous les niveaux de Windows 11, tant et si bien que le système d'exploitation va désormais enregistrer toutes les actions de l'utilisateur pour mieux le servir. Scandale arguent déjà les défenseurs des libertés et des droits à l'anonymat. Révolution explique Microsoft, puisque l'OS apprendra des habitudes des utilisateurs et d'offrir un environnement plus réactif et plus performant.

Microsoft explique qu'il sera possible de faire en sorte que l'OS n'enregistre pas certaines actions dans les applications, ne fasse pas telle ou telle capture d'écran, etc. Attendons de voir ce que vaut vraiment cette nouvelle fonctionnalité, disponible à partir de juin 2024, pour en juger. En parallèle de quoi, on sait déjà que les nouveaux PC en question exploiteront un chipset ARM, une architecture que seules quelques tablettes utilisaient jusqu'à présent. Mais en dehors de l'IA, ces PC seront-ils suffisamment puissants pour être utilisés pour d'autres tâches, comme le jeu vidéo par exemple ?

Ce site vous propose de vérifier la compatibilité des jeux avec les PC ARM

Diablo IV, Baldur's Gate 3, Street Fighter 6… Les plus gros titres du moment peuvent-ils fonctionner sur les nouveaux PC ARM ? Alors qu'ils ne sont pas encore sortis, un site a déjà la réponse. Répondant au doux nom de Worksonwoa, il détaille la compatibilité avec les processeurs ARM de la manière suivante : le processeur qui a été utilisé lors du test, la quantité de RAM, la version de Windows, la date du test et surtout la prise en charge de la fonction Super Résolution et le frame rate. Pour rappel, l'option Super Résolution permet d'améliorer le rendu des jeux vidéo et leur upscaling, en s'appuyant justement sur la puissance de l'IA.

Si le site présente une liste triée par ordre alphabétique des jeux testés, un petit moteur de recherche vous permet de retrouver facilement un titre. À l'heure actuelle, ce sont près de 1 500 jeux PC qui sont répertoriés, mais la liste ne cesse de grossir. La compatibilité de chaque jeu est précisée, et va de “injouable” à “parfait”. Et l'on constate que la plupart des jeux sont parfaitement jouables. De quoi rassurer peut-être les futurs acquéreurs de laptop Colipot+PC dans leurs choix. Et si les processeurs ARM constituaient la prochaine évolution technologique pour nos PC ?