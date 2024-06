Windows 11 : gérer votre smartphone depuis un PC va devenir un jeu d’enfants

Windows 11 va enrichir son explorateur de fichiers avec une fonction très utile pour celles et ceux qui ont l'habitude de connecter leur smartphone à leur ordinateur. Un ajout bienvenu.



Parmi la myriade de nouveautés apportées par Windows 11, certaines sont plus utiles que d'autres. Plusieurs changements considérés comme majeurs ont d'ailleurs été particulièrement appréciés des utilisateurs : ceux qui concernent l’explorateur de fichiers. Il était temps que Microsoft s'attaque à cet élément essentiel de la navigation sur PC, et force est de constater que la firme a fait les choses bien en commençant par lui ajouter des onglets. S'en suit un relooking complet et depuis, de nouvelles fonctionnalités s'ajoutent régulièrement comme la possibilité de faire glisser un fichier dans la barre d'adresse de l'explorateur.

En parallèle, Windows 11 rend obsolète l'installation de programmes permettant de connecter son smartphone au PC en introduisant Mobile connecté. Répondre aux appels, écrire des messages, accéder aux photos du mobile… Tout se fait depuis l'ordinateur. Là aussi, des améliorations voient le jour et il devient plus simple d'afficher les clichés ou captures d'écran de son smartphone par exemple. Mais malgré toutes ses avancées, il manquait un lien direct entre l'explorateur de fichiers et la fonction Mobile Connecté. Il arrive bientôt.

L'explorateur de fichiers va gagner une fonctionnalité qui va faciliter la gestion des mobiles connectés au PC

Aussi étrange que cela puisse paraître, transférer des fichiers de son smartphone à son PC Windows 11 n'est pas forcément très intuitif, malgré la présence de Mobile connecté. Et pour cause : par défaut, vous ne voyez pas le téléphone dans l'explorateur de fichiers à côté de vos dossiers et vos disques durs. Ce n'est pas impossible d'y parvenir, sauf que cela passe par une série de manipulations.

Lire aussi – Votre PC Windows pourra bientôt répondre à vos SMS à votre place, voici comment

Heureusement, Microsoft va mettre fin à cette bizarrerie en ajoutant un bouton pour faire apparaître un smartphone connecté dans l'explorateur de fichiers. Si l'on en croit le post de PhantomOcean3 sur X (Twitter), l'option se trouvera les Paramètres de Windows 11 puis Bluetooth et appareils > Appareils mobiles > Gérer des périphériques. Plus qu'à attendre le déploiement d'une mise à jour à une date encore inconnue pour en profiter.