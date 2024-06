Copilot pour Windows vous énerve et vous n’en avez rien à faire ? Voici comment le désinstaller

Microsoft a annoncé avoir supprimé toutes traces de l'application Microsoft Copilot, que les utilisateurs avaient retrouvée installée à leur insu sur leurs PC. L'application, apparue en mars, a été retirée après de nombreux retours d'utilisateurs.

Fin mars, des utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 ont remarqué une application inconnue appelée Microsoft Copilot dans leur liste de logiciels installées qui était impossible à supprimer. D'une taille de seulement 8 Ko, ce petit programme avait suscité de vives réactions. Microsoft a rapidement réagi en déclarant que cette appli était inoffensive et qu'elle ne capturait ni n'analysait aucune donnée des utilisateurs et ne faisait pas tourner de code en arrière-plan.

Microsoft Copilot est une application conçue pour fournir des services d'assistance et de productivité intégrés. Elle utilise l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs dans diverses tâches, comme la gestion des calendriers ou l'organisation des emails. Microsoft a récemment annoncé sur son site de suivi l'état de Windows – Windows Health – que le ce programme avait été supprimé de tous les systèmes, aussi bien pour les utilisateurs particuliers que les serveurs, et qu'il n'apparaîtra plus dans la liste des applications installées. Cette résolution a été effectuée par le biais des mises à jour du navigateur Edge.

Voici comment désinstaller l'IA Microsoft Copilot de votre PC

Microsoft recommande d'installer la version stable 126.0.2592.56 d'Edge, publiée aujourd'hui, le 14 juin 2024, pour s'assurer que l'application Copilot est bien supprimée. La version 124.0.2478.67, publiée le 26 avril 2024, avait déjà retiré le package « Microsoft chat provider for Copilot in Windows » des serveurs affectés. La mise à jour du mois en cours complète cette suppression sur toutes les versions particuliers de Windows touchées par ce problème.

Pour vérifier que Copilot a bien été supprimée, vous devez mettre à jour Edge et redémarrer le navigateur. Si l'application apparaît toujours dans la liste des programmes installés après la mise à jour et le redémarrage, il est conseillé de redémarrer également votre PC. Si le problème persiste, Microsoft invite les utilisateurs à signaler le bug via l’appli de commentaires Hub.