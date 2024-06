Windows 11 s’offre une Barre des tâches verticale… Enfin !

Sous Windows 11, la possibilité de déplacer la Barre des tâches sur le côté de l'écran vous manque ? Microsoft a en effet décidé de retirer cette option de son système d'exploitation. Par chance, il existe un moyen de la restaurer. Voilà comment vous y prendre.

La Barre des tâches de Windows a toujours été très “malléable”, puisqu'il est possible de la placer à gauche, à droite, en haut ou en bas (sa position par défaut). Néanmoins, cette fonctionnalité a disparu avec le lancement de Windows 11 en octobre 2021. Pas de chance donc pour celles et ceux qui avaient l'habitude de positionner la Barre des tâches sur l'un des côtés de l'écran.

Et si cette décision fait grincer des dents les utilisateurs concernés, Microsoft ne compte pas revenir dessus. Dès 2022 le géant de Redmond expliquait que les possibilités de la fameuse barre de Windows 11 ne changeraient pas. Microsoft expliquait à l'époque que le problème était trop complexe à résoudre et que cette possibilité de positionnement n'était pas assez populaire. Mais c'était sans compter sur un petit utilitaire salvateur…

Voilà comment placer la Barre des tâches de Windows 11 à gauche de l'écran

Si vous souhaitez retrouver la Barre des tâches à la verticale, rien de plus simple. Dans un premier temps, il est nécessaire de télécharger et d'installer l'application Windhawk. Diffusé gratuitement et disponible dans une quinzaine de langues, ce logiciel (en lien ci-dessous) permet d'installer pléthore d'extensions, dont Vertical Taskbar. Dans le champ de recherche de Windhawk, entrez simplement le terme “Vertical” et vous devriez instantanément trouver la bonne extension. Installez-la.

Télécharger Windhawk pour Windows 11

Une fois l'extension mise en place, vous devriez voir apparaître la Barre des tâches à la verticale, sur le côté gauche de l'écran. Rouvrez Windhawk : s'il n'est pas possible de la placer à droite ou en haut du Bureau, vous avez cependant le moyen de modifier sa taille.

Pour l'avoir utilisé plusieurs heures durant, force est de constater que ce mini “hack” de Windows 11 fonctionne à merveille. On remarque cependant quelques bizarreries, comme l'heure et la date qui s'affichent à 90°, ou le menu du bouton Démarrer qui se présente toujours au centre de l'écran. À sa décharge, signalons que l'extension vient tout juste de sortir et qu'elle est toujours en développement. Gageons qu'elle s'enrichira de fonctionnalités et qu'elle corrigera ses bugs dans les prochaines semaines. Mais pour un premier jet, c'est plutôt très réussi (à condition d'apprécier le placement sur la gauche de la Barre des tâches, bien évidemment).