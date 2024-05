Windows 11 : la nouvelle astuce de Microsoft pour booster les performances de votre PC

Microsoft commence à intégrer PC Manager directement dans Windows 11. Ce logiciel doit aider les utilisateurs à améliorer les performances de leur ordinateur et à libérer de l'espace de stockage.

Les logiciels d'optimisation du système de votre PC censés améliorer les performances de votre machine ne manquent pas sur Windows, mais saviez-vous que Microsoft dispose de son propre programme ? Microsoft PC Manager est disponible sur Windows 10 (version 1809 et supérieure) et Windows 11. Le soft peut être téléchargé depuis le Microsoft Store dans plusieurs pays, la France n'en faisant pas officiellement partie pour le moment. Mais son installation manuelle ne sera probablement plus nécessaire d'ici peu.

Comme repéré par Neowin, le patch notes de la dernière version bêta de Windows 11 indique que Microsoft PC Manager sera désormais nativement intégré à Windows 11 en Chine. Il est donc fort possible que cet outil débarque de même sur nos ordinateurs prochainement. L'éditeur n'a pas encore communiqué à ce sujet, mais les pages américaines et espagnoles officielles de Microsoft PC Manager affichent la mention “bientôt disponible”, laissant présager un déploiement sur les marchés occidentaux.

Une efficacité à relativiser

Comme bien des logiciels tiers, Microsoft PC Manager promet de nettoyer votre système et libérer de l'espace de stockage, ainsi que de booster les performances de votre PC. Le programme permet aussi de bloquer les pop-up publicitaires et les fenêtres contextuelles des applications, d'effectuer un bilan de santé de son appareil ou d'accéder rapidement à différents outils de Windows, tels que la calculatrice, la capture d'écran, le bloc-notes, l'enregistreur vocal…

Bien utiles à une époque, ces outils d'optimisation du système sont peu à peu tombés en disgrâce. L'amélioration du matériel et du logiciel de nos PC les ont rendus moins indispensables qu'auparavant, surtout que leur manière d'opérer peut souvent se montrer problématique.

Microsoft PC Manager ne fait d'ailleurs pas exception. Il a été accusé de plusieurs maux, dont le fait de vider le dossier Windows Prefetch, ce qui peut résoudre des soucis dans certaines situations, mais aussi ralentir le lancement des applications. Pire, le logiciel estime que votre système Windows n'est pas optimisé et doit être réparé si Bing n'est pas configuré comme le moteur de recherche par défaut.

