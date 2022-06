Windows 11 et 10 : les Russes ne peuvent plus télécharger les OS de Microsoft

Les utilisateurs russes ne peuvent plus télécharger les images ISO de Windows 10 et 11. Ce problème a été remonté par l'agence de presse étatique russe TASS, et pour l'instant ce blocage reste inexpliqué. Microsoft pourrait en être à l'origine, à l'heure où l'entreprise limite au maximum ses activités dans le pays.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses entreprises ont décidé de suspendre ou de limiter leurs activités en Russie. Netflix n'est plus disponible dans le pays, tandis que TikTok a choisi de limiter drastiquement les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs russes.

De son côté, Google a bloqué les achats d'applications sur le Play Store, avant de bloquer le téléchargement des applications déjà achetées par les utilisateurs. En réponse, les autorités russes ont saisi les comptes bancaires de la firme de Mountain View, la contraignant à déposer le bilan en Russie.

Quant à Microsoft, le géant américain a déjà suspendu les ventes de ses produits et services dan le pays. Début juin, la firme de Redmond est passée à l'étape supérieure en licenciant 400 employés russes. Le but étant de limiter davantage ses activités sur le territoire.

Impossible de télécharger Windows 11 et 10 en Russie

Or et d'après nos confrères de Bleed Computer, les utilisateurs russes ne peuvent plus télécharger les images ISO de Windows 10 et Windows 11 ainsi que les outils d'installation de Microsoft. La nouvelle a été partagée en premier lieu par l'agence de presse russe TASS, avant de se propager sur les réseaux sociaux.

Lorsque les utilisateurs tentent de télécharger l'un des OS de Microsoft, un message d'erreur apparait leur indiquant qu'il y a problème avec leur requête. Même constat dans le cas de l'outil Création de média de Windows 11. Son téléchargement est possible, mais pas son exécution qui génère une erreur 0x80072F8F-0X20000 : “Pour une raison inconnue, cet outil n'a pas pu être exécuté sur votre ordinateur”.

D'après les déclarations de certains utilisateurs, il reste toutefois possible de télécharger les images ISO des deux OS en utilisant un VPN et en se connectant à un serveur hors de la Russie. Pour l'instant, impossible de savoir s'il s'agit d'une erreur technique ou si Microsoft est bel et bien à l'origine de ce blocage. En effet, l'entreprise américaine n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Nous mettrons à jour cet article si Microsoft se décide à prendre la parole.

Source : Bleeding Computer