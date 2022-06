Windows 11 : cette mise à jour déployée en urgence résout certains plantages en jeu

Microsoft vient de déployer un nouveau correctif pour Windows 11 qui va principalement résoudre deux problèmes auxquels étaient confrontés les utilisateurs : des erreurs de mises à jour et des crashs en jeu.

Après que la version actuelle de Windows 11 a introduit des problèmes d’erreurs de mises à jour et de crashs dans divers jeux vidéo, Microsoft a finalement déployé un nouveau correctif. Nommé KB5014668, cette mise à jour ne fait pas partie du Patch Tuesday, et n’est donc pas obligatoire. Elle est cependant dès à présent disponible pour ceux qui rencontrent des bugs ou des problèmes de performances.

Parmi les nouveautés, on retrouve un correctif pour des problèmes qui peuvent provoquer le plantage de certains jeux lorsqu'ils utilisent l’API XAudio pour jouer des effets sonores. Cette mise à jour cumulative corrige également un problème « qui pourrait faire échouer une mise à niveau vers Windows 11 (version originale) ». Enfin, on retrouve aussi un bug qui pouvait empêcher Bluetooth de se reconnecter à certains périphériques audio après un redémarrage du périphérique, et un autre entraînant l'arrêt de Windows 11 (version originale) lors de l'installation d'applications sans connectivité réseau.

COMMENT INSTALLER LA DERNIÈRE MISE À JOUR DE WINDOWS 11

Comme d’habitude, on vous conseille donc de télécharger et installer cette nouvelle build, ne serait-ce que pour s’assurer que tout fonctionne bien sur ce PC. Voici la marche à suivre :

Tapez Win + I pour ouvrir les Paramètres

pour ouvrir les Rendez-vous dans la section Windows Update

Cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour et patientez le temps que la build KB5008353 apparaisse à l’écran

et patientez le temps que la build KB5008353 apparaisse à l’écran Cliquez sur Installer maintenant et laissez faire votre PC

Il faut noter que ce nouveau correctif KB5014668 sur Windows 11 est également disponible sous Windows Server 2022 sous le nom KB5014665, et sur Windows 10 version 1809 sous le nom KB5014669. Une fois la mise à jour téléchargée sous Windows 11, votre numéro de build sera modifié, et prendra le numéro 22000.778.

Si vous n'avez toujours pas installé Windows 11, on rappelle que de nouveaux ISO du système d'exploitation sont disponibles en téléchargement. Certains ont même eu la chance de recevoir la nouvelle mise à jour alors que leur PC n'est officiellement pas compatible.