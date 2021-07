Windows 11 : dommage pour la nouvelle bêta, l’outil de mise à jour est buggé

Microsoft invite actuellement les utilisateurs à migrer sur la dernière bêta de Windows 11. Seulement, l'outil de mise à jour proposé par le constructeur est truffé de bugs.

Vous faites peut-être partie des utilisateurs qui ont décidé d'essuyer les plâtres sur la première version bêta de Windows 11. Après avoir présenté l'OS en juin 2021, Microsoft a en effet mis à disposition une version de Windows 11 réservée aux développeurs. En d'autres termes, il faut impérativement être membre du programme Insider pour en profiter.

Et comme la grande majorité des versions destinées aux développeurs, cette mouture de Windows 11 abrite son lot de bugs et de fonctionnalités absentes. Voilà pourquoi Microsoft invite les utilisateurs à passer sur le nouveau canal bêta, qui offre une mouture bien plus fiable et complète, à même d'offrir un vrai avant-goût de la version finale de l'OS.

Pour faciliter l'opération, Microsoft a mis en place un outil accessible depuis Windows Update. Il suffit de se rendre dans les paramètres de Windows Insider pour passer sur le canal bêta, comme le montre cette capture d'écran. L'entreprise vous invite d'ailleurs à le faire rapidement. Si vous tardez, vous devrez peut-être réinstaller complètement l'OS, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui via cet outil.

L'outil de migration vers la nouvelle bêta Windows 11 pose des problèmes

Si l'on en croit Microsoft, la démarche se veut donc extrêmement facile et il suffit de quelques clics pour migrer sur le canal bêta. Seulement, plusieurs utilisateurs affirment déjà avoir rencontré des problèmes avec l'outil de migration. En premier lieu, de nombreux utilisateurs assurent que l'option pour passer sur la bêta est tout simplement absente. Microsoft est au courant et cherche actuellement une solution.

D'autres utilisateurs ont vu apparaître un message d'erreur indiquant qu'ils ne peuvent pas accéder à la version bêta, car leur matériel ne répond pas à la configuration minimale requise pour Windows 11. Et ce, même s'ils ont déjà exécuté la version Dev Channel de Windows 11. Néanmoins, Microsoft a d'ores et déjà apporté des précisions à ce sujet il y a quelque temps.

En effet, “tous les membres de Windows Insider qui ont déjà installé des builds depuis le canal Développeurs sur leur PC jusqu'au 24 juin 2021 pourront continuer à installer les builds Preview de Windows 11 même si leur PC ne dispose de la configuration minimale requise”, avait assuré Microsoft. En d'autres termes, si vous avez installé la version Développeur après le 24 juin, vous pouvez vous retrouver dans l'impossibilité de passer sur le canal bêta de Windows 11 si votre PC n'a pas la configuration requise.

Quoi qu'il en soit, il est clair que Microsoft paie encore la confusion autour de la configuration minimale requise pour profiter de Windows 11. L'entreprise va devoir clarifier les choses, sous peine de rencontrer d'autres problèmes avec les utilisateurs.

Source : TechRadar