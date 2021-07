Microsoft fait déjà de la pub pour Windows 11 dans Windows 10

Windows 11 arrive à la fin de l’année et Microsoft tient à le faire savoir. Nous avons ainsi remarqué que le nouveau système d’exploitation est présenté dans les notifications de Windows 10. Une bonne manière de toucher un public peu au fait de ce genre d’annonce.

Windows 11 a été présenté il y a maintenant une petite dizaine de jours et vous êtes maintenant au courant. Toutefois, ce n’est pas vraiment le cas de tout le monde. Beaucoup d’utilisateurs ne sont pas au fait des dernières annonces et de l’arrivée prochaine de cette nouvelle version, mais Microsoft a une arme redoutable pour parler de Windows 11 : il s’agit de Windows 10.

Nous avons en effet remarqué l’apparition d’un pop-up prévenant de l’arrivée de Windows 11 directement sur notre bureau Windows 10. La notification est apparue au démarrage de notre ordinateur et se présente ainsi :

Windows 11 arrive

Une toute nouvelle apparence, plus d’applications, plus de performances pour être créatif et productif.

Il est possible de remettre la notification à plus tard, ce qui la fait disparaître, mais aussi de cliquer sur En Savoir Plus. En le faisant, nous sommes dirigés vers le site officiel du système d’exploitation. La notification n’incite donc pas à la consommation (l’OS sera gratuit si vous êtes sur Windows 10), mais sert bien à informer de son existence.

Notons que la publicité met aussi en avant le nouveau design et le nombre important d’applications, mais sans entrer dans le détail. Rappelons que le Microsoft Store va subir un lifting très important et accueillera aussi les applications Android, une première.

Windows 11 arrivera sur PC fin 2021

A la rédaction, nous avons constaté la notification que sur un seul PC (build 19041.1052). Nous ne l’avons pas eu sur d’autres ordinateurs Windows 10, dotés de la même build ou plus récente. L’apparition de ce pop-up semble donc aléatoire.

Windows 11 sera disponible à la fin de l’année, mais ceux qui utilisent déjà Windows 10 devront patienter jusqu’en 2022, puisqu’il sera déployé au premier semestre de cette année. La mise à jour sera gratuite (aussi si vous êtes sur Windows 7, 8 et 8.1) et nécessitera une configuration minimale (comme la présence d’une puce TPM). Pas de panique si vous ne remplissez pas ces conditions, puisque Windows 10 restera suivi par Microsoft jusqu’en 2024 au minimum. A noter que les Insiders peuvent déjà télécharger la beta de Windows 11.