Windows 11 : Microsoft Teams arrive enfin sur l’OS

Windows 11 accueille aujourd’hui une nouvelle build pour les Insiders. Une mise à jour très importante, puisqu’elle intègre l’une des grosses nouveautés attendues sur l’OS : l’intégration de Teams. Attention, l'ajout de cette application n'est pas pour tout le monde.

Windows 11 ne sortira qu’à la fin de l’année, et en 2022 si vous êtes déjà sur Windows 10. Toutefois, vous pouvez déjà l’essayer en vous inscrivant au programme Insider. Ce dernier accueille aujourd’hui une grosse mise à jour, puisque la build passe en 22000.100.

C’est un changement majeur pour l’OS qui va pouvoir accueillir une nouveauté très attendue : l’intégration de Teams. Pour rappel, l’application n’était pas disponible sur la version actuelle et il n’était donc pas encore possible de voir ce que ça donnait. Teams existe depuis un moment déjà, mais Microsoft mise énormément dessus à l’avenir. Cette fois, il sera entièrement intégré au fonctionnement de l’OS, devenant ce que Skype a toujours rêvé d’être : une application de communication qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur MacOS et les plateformes mobiles. Elle permet d’interagir avec les autres utilisateurs aussi bien par la voix, la vidéo et l’écrit.

Teams intègre Windows 11, mais pas pour tout le monde

La version Teams de Windows 11 que certains peuvent tester aujourd’hui reste cependant très limitée. En effet, Microsoft a choisi de ne rendre disponible que le texte dans un premier temps. L’audio et la vidéo arriveront plus tard dans l’année. Notons aussi que Teams n’est pas disponible pour tous ceux qui font la MàJ. Si vous l’avez, l’application apparaîtra directement aux côtés des autres.

En plus de Teams, cette nouvelle build apporte pas mal de choses, notamment un petit redesign du menu déroulant en bas à droite de la barre des tâches, du calendrier et du Microsoft Store. Bien entendu, elle corrige aussi énormément de bugs en tout genre. Rappelons que nous avons là une version bêta, et donc loin d’être optimale.

Si vous êtes sur la bêta de Windows 11, rien de plus simple pour installer cette Build. Il suffit d’aller dans les Paramètres (la petite roue dentée), puis dans l’onglet Windows Update tout en bas. Il sera alors possible de la télécharger et de l’installer. Prévoyez une dizaine de minutes pour le tout.