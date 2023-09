Windows 11 : l’explorateur de fichiers va enfin arrêter de planter

Microsoft veut en finir avec les bugs qui touchent l'explorateur de fichiers de Windows 11. Une mise à jour à venir apporte de nombreux correctifs aux crash, ralentissements et autres “freeze”.



Ce qui est bien avec les mises à jour de Windows 11, c'est qu'elles apportent souvent des nouveautés. Ce qui est moins bien, c'est quand elles engendrent des bugs parfois très gênants comme des écrans bleus de la mort. L'un des changements majeurs du système a été présenté début 2023 : Microsoft a modifié l'explorateur de fichiers. S'attaquer à un tel morceau n'était pas une mince affaire, et forcément, la refonte de l'outil est arrivée avec son lot de tracas pour l'utilisateur : ralentissements, gel (“freeze”) voire arrêt complet… Il fallait y remédier.

En se référant à la version 23545 du système d'exploitation, on peut penser que Microsoft est sur la bonne voie. Rappelons qu'il s'agit d'une mise à jour réservée aux personnes inscrites au programme Windows Insider et qui les reçoivent à l'avance, mais en version bêta. Quand elles contiennent de nouvelles fonctionnalités, il s'agit de les tester en amont et de les ajuster avant de les déployer. Au niveau des correctifs, c'est le même principe.

L'explorateur de fichiers de Windows 11 va recevoir plusieurs correctifs

Les notes concernant la version 23545 laissent la part belle à l'explorateur de fichiers. Plus de 10 problèmes ont été résolus, et non des moindres. Voici quelques exemples :

Un problème pouvait provoquer le crash d'explorer.exe lors de la fermeture de l'explorateur de fichiers.

lors de la fermeture de l'explorateur de fichiers. Si vous lanciez l'explorateur de fichiers dans un thème sombre, vous pouviez voir un flash blanc brillant lors du chargement du contenu.

L'ouverture rapide de deux fenêtres de l'explorateur de fichiers pouvait faire planter explorer.exe .

. La tentative d'ouverture de la Galerie après l'ajout de nouvelles images pouvait entraîner un crash .

. Les icônes du bureau se transformaient en icônes génériques blanches jusqu'à ce que vous actualisiez le bureau.

Comme vous le voyez, il ne s'agissait pas de bugs anodins qui passaient inaperçus. On espère maintenant que la mise à jour sera déployée rapidement à l'ensemble des utilisateurs, et qu'elle ne créera pas d'autres bugs.