Windows 11 : comment retrouver le menu Démarrer de Windows 10

Le menu Démarrer constitue certainement l'un des plus gros changements de Windows 11 par rapport à la précédente version du système d'exploitation. Mais si vous n'aimez pas ce nouveau menu Démarrer, pas de panique : il est tout à fait possible de rétablir l'ancienne version. Voici comment faire.

Alors même qu'il n'a pas encore été annoncé par Microsoft, Windows 11 a d'ores et déjà fuité sur la Toile. Côté design, le système d'exploitation fait peau neuve et offre des fenêtres aux coins arrondis, de nouvelles icônes (pour l'Explorateur de fichiers et autres applications Windows), mais aussi et surtout un nouveau menu Démarrer.

Le bouton Windows est désormais situé au centre de la Barre des tâches plutôt qu'à son extrémité gauche, tandis que le menu Démarrer “flotte” sur le bureau et n'est plus calé sur la gauche de l'écran. Par ailleurs, on profite d'une nouvelle icône permettant d'appeler des “Widgets”. Pour le moment, ce nouveau menu affiche les Actualités et centres d'intérêt, une fonction qui posent actuellement quelques soucis aux utilisateurs de Windows 10.

Si ce nouvel agencement du menu Démarrer ne vous plaît pas, notamment en ce qui concerne le menu flottant du bouton Démarrer et la disposition de ses icônes, il est parfaitement possible de revenir à l'ancienne présentation du menu Démarrer de Windows 10. Voici comment vous y prendre.

Comment restaurer l'ancienne version du menu Démarrer sous Windows 11

Sous Windows 11, il est parfaitement envisageable de récupérer le menu Démarrer de Windows 10. Aucune option dédiée n'est pour le moment disponible, mais un petit tour dans la Base de registre permet de restaurer le menu en quelques secondes à peine. Procédez comme suit :

Pressez simultanément les touches [Windows] + [R] . Entrez le terme Regedit et validez. Vous pouvez aussi entrer le terme “Registre” dans le menu Recherche, cela fonctionne aussi.

+ . Entrez le terme Regedit et validez. Vous pouvez aussi entrer le terme “Registre” dans le menu Recherche, cela fonctionne aussi. Rendez-vous sur HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Advanced

Cliquez sur Edition > Nouveau > Valeur DWORD (32 bits)

> > Nommez cette valeur Start_ShowClassicMode

Double-cliquez dessus et attribuez-lui la valeur 1

Redémarrez votre PC

Et voilà, le tour est joué. Si d'aventure vous souhaitez restaurer le menu Démarrer de Windows 11, il vous faudra reprendre toutes les étapes précédentes et supprimer Start_ShowClassicMode, ou lui attribuer la valeur 0. Notez enfin qu'il n'est pas impossible que Microsoft simplifie la manœuvre et propose rapidement cette fonctionnalité sous forme d'une option à cocher ou à décocher dans les paramètres de la Barre des tâches.