IPTV : les clients de ce service pirate reçoivent des amendes et leur montant maximum fait peur

Après la fermeture d'un service IPTV illégal, la justice retrouve un à un ses clients pour leur envoyer des amendes au montant possiblement salé. De quoi dissuader les utilisateurs.

Gérer un service d'IPTV illégal est une entreprise très risquée. Cela fait quelques années que les ayants droit et la justice durcissent le ton. Il n'est désormais pas rare que des individus soient condamnés à de lourdes peines de prison fermes pour avoir proposé un accès détourné à des plateformes de streaming. Chaque fois qu'une décision de ce genre fait parler d'elle, les ex-clients du service disparu ont des sueurs froides. Puis les semaines passent et ils comprennent qu'ils ne seront pas inquiétés.

Mais ça, c'était avant. De plus en plus de pays d'Europe sanctionnent les utilisateurs d'IPTV pirate, qui finissent parfois derrière les barreaux. L'emprisonnement reste cependant exceptionnel. En revanche, envoyer des amendes est un phénomène de plus en plus répandu. En Italie, les quelques 6 000 clients d'Italia TV, un service dont les opérateurs ont été récemment condamnés, ont déjà reçu ou vont recevoir un courrier dont ils se seraient bien passés.

Des amendes sont envoyées aux utilisateurs d'un service IPTV illégal

Selon l'enquête du média Italien La Stampa, des utilisateurs d'Italia TV se sont déjà acquittés de leur amende. Les envois se sont fait en deux temps : d'abord à environ 2 200 personnes le mois dernier, puis aux 3 800 restantes. La question du montant est bien sûr centrale, sachant que selon la loi italienne, il peut aller de 51 € à 5 000 €. Cette large fourchette est la seule estimation qui nous est donnée à l'heure actuelle. D'autres sources parlent d'une amende moyenne de 154 €.

Dans les faits, il serait très étonnant qu'un ex-client d'Italia TV reçoive une contravention de 5 000 €. Le fondateur du service lui-même n'a eu à payer “que” 22 000 € à la justice, en plus de sa condamnation à 4 ans et 4 mois de prison ferme. Son principal acolyte a de son côté reçu une sentence de 1 an et 4 mois d'emprisonnement avec sursis, rien de plus. Rappelons qu'en France, il est question de créer un délit de piratage sportif avec des sanctions élevées, mais il ne concernerait pas les utilisateurs. Pour l'instant.