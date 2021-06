Windows 10 : le menu Actualités et centres d’intérêt est truffé de bugs, comment le désactiver

Windows 10 a récemment hérité d'un nouveau menu intitulé “Actualités et centres d'intérêt”. D'après de nombreux usagers, ce flux est criblé de bugs en tout genre. En attendant un correctif, on vous explique comment désactiver ce widget défaillant.

Avec la mise à jour cumulative de juin 2021 ( KB5003637) de Windows 10, Microsoft a introduit une poignée de nouveautés, en plus des inévitables patch de sécurité pour toutes les builds encore prises en charge. On trouve notamment un nouveau menu intitulé « Actualités et centres d'intérêt ».

Comme son nom l'indique, ce menu aux allures de widget affiche la météo locale et un fil d'actualités entièrement personnalisable en fonction des interêts de l'utilisateur. Evidemment, l'option permet surtout à Microsoft de relayer les internautes vers son moteur de recherche, Bing.

Comment se débarrasser du widget complètement bugué de Windows 10 ?

Malheureusement, ce flux s'est rapidement révélé criblé de bugs et de défaillances. D'après les témoignages récoltés par nos confrères de Windows Latest, Windows 10 affiche bien souvent la météo en flou. Il s'avère donc impossible d'y lire les prévisions météorologiques du jour. “La nouvelle fonctionnalité est cool, mais pour une raison quelconque, le texte est très flou” témoigne un internaute.

Encore plus agaçant, les prévisions sont régulièrement erronées. Apparemment, le menu « Actualités et centres d'intérêt » affiche parfois des informations météorologiques datant de plusieurs jours. Après plusieurs test, Windows Latest assure que le widget météo est à la traîne par rapport aux solutions concurrentes. Selon certains utilisateurs, le widget montre aussi la météo d'une autre ville. Pire, le menu affiche aussi des informations en langue étrangère, sans tenir compte de la langue du système d'exploitation.

Apparemment, Microsoft n'a pas déployé la dernière version du menu avec la mise à jour de juin 2021. Pour une raison quelconque, l'éditeur américain a poussé une version non finalisée, et privée de certains correctifs, sur les ordinateurs Windows 10. En attendant que Microsoft propose un patch, il est possible de désactiver le menu « Actualités et centres d'intérêt » en quelques clics :

Faites un clic droit sur la barre des tâches

Cliquez sur Actualités et centres d'intérêt

Sélectionnez Désactiver

Avez-vous rencontré des soucis analogues sur votre ordinateur depuis la mise à jour de juin 2021 ? On attend votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

Source : Windows Latest