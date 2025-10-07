Windows 11 : cette méthode très efficace pour installer l’OS sans compte Microsoft ne fonctionne plus, ça devient très compliqué

Microsoft continue de mener la vie dure aux utilisateurs qui cherchent par tous les moyens à installer Windows 11 sans compte officiel. Dans la dernière build Preview, la firme de Redmond désactive une commande qui permettait encore de contourner cette restriction. On commence à être à court d'options.

Microsoft fait la guerre aux utilisateurs qui ne veulent pas d'un compte chez eux. Parmi les nombreux reproches essuyés par Windows 11, il y a en effet celle qui contraint à créer un compte Microsoft pour installer le système d'exploitation. C'est un véritable tue-l'amour pour beaucoup, qui depuis des années cherchent des solutions pour contourner cette restriction. Jusqu'à il y a peu, la fameuse méthode “bypassnro” était encore très populaire, jusqu'à ce que la firme de Redmond décide de la rendre inutilisable.

Mais c'est mal connaître les internautes. En réponse, ces derniers ont découvert une autre commande, start ms-cxh:localonly, qui permettait elle aussi d'installer Windows 11 en local, donc sans avoir besoin de créer un compte Microsoft. “Permettait”, car cette technique s'appête à être obsolète. Dans la Preview Build 26120.6772 de Windows 11, on peut en effet découvrir que la firme a colmater cette brèche, toujours dans le but de forcer l'installation avec un compte Microsoft.

Microsoft veut vraiment que vous ayez un compte chez eux pour installer Windows 11

Évidemment, ce n'est pas comme ça que l'éditeur présente la chose. Selon lui, cette décision a avant tout été prise pour assurer la sécurité du système. “Si ces mécanismes ont souvent été utilisés pour contourner la configuration du compte Microsoft, ils ont également permis de sauter par inadvertance des écrans de configuration critiques, ce qui peut amener les utilisateurs à quitter OOBE avec un appareil qui n'est pas entièrement configuré pour l'utilisation”, écrit ainsi Microsoft.

Avec cette nouvelle, tenter de lancer la commande start ms-cxh:localonly lancera une réinitialisation du processus d'installation. Il sera donc impossible de la compléter, si ce n'est en créant un compte Microsoft. Du moins, si l'on passe par cette méthode. En effet, il existe encore (pour le moment) quelques outils encore incapables de contourner cette restriction. Flyobee, notamment, est un des plus populaires d'entre eux, offrant en outre la possibilité aux utilisateurs de customiser leur expérience sur Windows 11.