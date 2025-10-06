Windows 11 : cet outil gratuit nettoie votre PC de fond en comble et permet de customiser l’OS

Wintoys vient de se mettre à jour pour se rendre compatible avec Windows 25H2. Cette nouvelle version améliore également le nettoyage du PC en prenant en compte les fichiers des anciennes versions Beta et Dev du système d'exploitation.

Windows 11 ne manque pas d'applications tierces permettant d'améliorer l'expérience offerte par le système d'exploitation. Il faut bien reconnaître que ce dernier n'est pas très enclin à proposer des fonctionnalités pourtant essentielles, en plus d'assaillir ses utilisateurs de bloatwares dont ils aimeraient bien se débarrasser. Nous vous parlons par exemple régulièrement de Flyobee, qui permet entre autres d'installer Windows 11 sur des PC non compatibles.

Mais elle n'est pas la seule. Wintoys, par exemple, est autre outil très performant et très pratique pour customiser Windows 11 comme bon vous semble. Disponible sur le Microsoft Store, il permet notamment de désinstaller n'importe quel logiciel, offre un meilleur contrôle des modes sombre et clair et propose un outil de réparation avancée beaucoup plus user-friendly. Et sa dernière mise à jour le rend encore plus pratique.

Wintoys se met à jour et devient indispensable pour nettoyer son PC

La version v2.4.6.0 a surtout pour fonction de rendre l'application compatible avec Windows 25H2, disponible depuis peu pour tous les utilisateurs. Mais elle ne se contente pas de ça. Wintoys se dote en effet de nouvelles fonctionnalités qui vont vite devenir indispensables si vous trainez sur les builds Preview de Windows 11. Celles-ci ayant la fâcheuse tendance de laisser des fichiers derrière elles après une mise à jour, il peut être très agaçant de faire le ménage sur son PC après coup.

Wintoys vient régler ce problème dans sa dernière version, puisque l'application détecte automatiquement toutes les anciennes builds Beta et Dev installées sur le PC et s'occupe de supprimer tous les indésirables – qui plus est, plus rapidement que dans ses versions précédentes. De plus, l'outil ajoute une petite étiquette pour mieux repérer l'espace disponible sur son disque principal. On notera également un outil de benchmark revu et corrigé pour plus de lisibilité et de précision.