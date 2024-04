Windows 11 : ces PC vont enfin pouvoir télécharger l’OS grâce à cette mise à jour

Dans une récente mise à jour, Microsoft a décidé de corriger un problème récurrent qui empêchait certains PC d'installer Windows 11… Alors qu'ils sont pourtant compatibles.

On le sait, la transition entre Windows 10 et Windows 11 ne s'est pas vraiment déroulé dans les meilleures conditions pour les utilisateurs. La faute notamment à une configuration recommandée qui exclut de facto les machines les plus anciennes. Pour cause, le dernier OS de Microsoft nécessite impérativement la présence d'une puce TPM sur son PC. Mine de rien, cette exigence matérielle a mis sur le bas côté pas moins de 4 utilisateurs sur 10 comme l'expliquait une étude parue en octobre 2022.

Des PC privés de Windows 11 depuis des années

Et cerise sur le gâteaux, des PC pourtant compatibles avec Windows 11 n'ont jamais pu profiter de la mise à jour à cause d'un simple bug. En effet, peu de temps après le lancement du système d'exploitation à la fin 2021, Intel et Microsoft ont découvert la présence d'un souci de compatibilité entre certains processeurs Intel de 11e génération et la dernière mouture de l'OS. Plus précisément, le coeur du problème se situait au niveau du pilote Smart Sound, un pilote audio requis pour l'utilisation des haut-parleurs d'un PC portable ou pour la connexion d'un microphone ou d'un casque sur une prise audio 3,5 mm.

Pour résumer, les deux entreprises ont constaté que “des écrans noirs de la mort” survenaient régulièrement après l'installation de Windows 11. Fatalement et pour éviter une avalanche de plaintes des utilisateurs concernés, Microsoft a décidé d'empêcher la migration vers Windows 11 pour ces PC jusqu'à nouvel ordre.

Microsoft apporte enfin une solution

Et bien plus de deux ans plus tard, la firme de Redmond apporte enfin une solution à ces utilisateurs laissés pour compte. Pou résumer, l'entreprise américaine a publié une mise à jour pour ce pilote qui débloque enfin la situation : “Une fois que vous avez mis à jour vers une version compatible des pilotes Intel Smart Sound Technology, vous devriez pouvoir effectuer une mise à niveau vers Windows 11″, écrit Microsoft sur son site dédié à la dernière build de Windows 11.

Une fois le dernier drive téléchargé, la compagnie explique que les utilisateurs pourront attendre jusqu'à deux jours avant de voir apparaître l'option pour effectuer la migration vers Windows 11. Microsoft conseille aux utilisateurs de suivre scrupuleusement ces étapes, soit d'abord les pilotes, ensuite l'OS. “Nous vous recommandons de ne pas tenter de mettre à niveau manuellement à l'aide du bouton “Mettre à jour maintenant” ou de l'outil de création de support tant que vous n'avez pas effectué les mises à jour de pilotes nécessaires”, conseille le constructeur.

