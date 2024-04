Windows 11 : cette nouvelle page vous montre enfin quels appareils utilisent votre compte Microsoft

Pendant des années, les utilisateurs de Windows n'ont pas disposé d'un moyen centralisé pour afficher et gérer les appareils associés à leur compte Microsoft, quel que soit leur format, mais cela vient de changer.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows qui possèdent plusieurs appareils, puisque la dernière version bêta de Windows 11 ajoute une nouvelle section “Appareils liés” à l'application Paramètres. Cette fonctionnalité est apparue dans la version Insider Preview Build 22635 de Windows 11, récemment publiée à l'intention des bêta-testeurs.

Comme l'explique Microsoft dans les notes de version officielles, la page Appareils liés permet aux utilisateurs de voir et de contrôler les PC et les consoles Xbox connectés avec leur compte Microsoft, le tout depuis l'application Paramètres. « Nous introduisons une nouvelle page Appareils liés sous Paramètres > Comptes qui vous permet de gérer les PC et les consoles Xbox auxquels vous êtes connecté avec votre compte Microsoft », indiquent les notes. « Cette page de paramètres ne s'affichera que sur les éditions Home et Pro de Windows 11 et si vous êtes connecté à Windows avec votre compte Microsoft ».

Microsoft rend plus facile l’identification des appareils liés à votre compte

Une fois l'option activée, les utilisateurs de Windows 11 peuvent accéder à la page Périphériques liés en naviguant vers Paramètres > Comptes > Périphériques liés. La page affichera alors tous les appareils actuellement associés à votre compte Microsoft, qu'il s'agisse d'un PC Windows ou d'une console de jeu Xbox.

Outre la simple liste de ces appareils liés, la page fournit des informations clés sur chacun d'entre eux. Il s'agit notamment de spécifications techniques telles que le processeur, la mémoire, la version du système d'exploitation et le numéro de build de Windows pour les PC. Il est également possible de lier de nouveaux appareils ou de supprimer des appareils existants du compte.

D'autres options permettent de vérifier l'état de la garantie du matériel, d'obtenir des liens vers l'assistance clientèle et de récupérer les clés de récupération BitLocker, le cas échéant. Toutefois, ces fonctions étendues se contentent actuellement d'ouvrir des liens vers le site web du compte Microsoft, au lieu d'être pleinement intégrées à l'application Paramètres elle-même.

La page Périphériques liés est actuellement déployée pour tous les Windows Insiders sur le canal Beta qui installent la dernière version de prévisualisation. Il n'y a pas encore de calendrier définitif pour l'intégration de cette page dans la version principale de Windows 11. Mais le fait qu'elle soit arrivée sur un canal bêta relativement stable laisse présager un déploiement assez rapide pour tous.