Windows 11 : les applications Android sont disponibles via le canal Dev

Il sera bientôt possible pour tous les utilisateurs Windows 11 de faire tourner des applications Android sur leur PC. En effet, la fonctionnalité fait son entrée sur le canal Dev sur programme Insiders, après avoir été testée sur le canal Beta. Pour le moment, elle n’est toujours disponible qu’aux États-Unis.

Petit à petit, on se rapproche du jour où l’on pourra utiliser des applications Android sur Windows 11. Dans un premier temps, l’Amazon AppStore a fait son arrivée sur le système d’exploitation, indiquant que de premiers utilisateurs allaient bientôt avoir un aperçu de la fonctionnalité. Et en effet, un mois plus tard, les membres du programme Insider ont pu découvrir en exclusivité les applications disponibles via le canal Beta. Aujourd’hui, ces dernières débarquent dans le canal Dev.

Le fonctionnement reste le même. Il est possible de télécharger les applications via le Microsoft Store ou l’Amazon AppStore pour ensuite les installer sur son PC. Elles apparaissent alors de la même manière qu’un logiciel lambda dans le menu Démarrer ou sur la barre des tâches. Il est également possible d’utiliser la souris pour émuler l’écran tactile d’un smartphone. Enfin, les notifications des applications s’affichent dans le Centre d’actions de Windows, comme les notifications habituelles.

Les applications Android sur Windows bientôt disponibles pour le grand public

À l’heure actuelle, une cinquantaine d’applications Android sont disponibles pour les membres du programme Insiders. Il s’agit pour la plupart de petits jeux, ayant surtout pour vocation de tester la stabilité de la fonctionnalité. Microsoft a indiqué que de nombreux autres devraient faire leur arrivée sur le store au cours des prochains mois, probablement lorsqu’elles seront disponibles pour le grand public.

Pour le moment, il faut encore avoir un PC situé aux États-Unis pour en profiter. Si vous habitez en France, pas de problème, vous pouvez modifier la région de votre système. Pour cela, il suffit de vous rendre dans Paramètres > Heure et langue > Lange et région puis de sélectionner États-Unis dans le menu déroulant, dans la section Pays ou région.

Une autre solution consiste à télécharger le fichier APK de l’application de son choix et de les ouvrir avec le Windows Subsystem for Android. Nous avons expliqué la marche à suivre dans ce guide. Notez que la fonctionnalité devrait également être disponible sur Windows 10 et sur Xbox, mais il faudra sûrement attendre plus longtemps, les utilisateurs Windows 11 ayant désormais la priorité sur les nouveautés.

Source : Microsoft