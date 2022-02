Windows 11 : une fonction perdue de la Barre des tâches revient dans la mise à jour de février 2022

Bonne nouvelle : dans la toute dernière mise à jour de Windows 11 (KB5010414), Microsoft réintroduit une fonctionnalité de la Barre des tâches à destination de celles et ceux qui possèdent plusieurs écrans.

Au fil des mois, Windows 11 continue à se bonifier. Parmi les dernières innovations apportées au système d'exploitation, on trouve un design plus moderne pour le Gestionnaire des tâches, l'ouverture des Widgets à des développeurs tiers, ou encore la prise en charge des applications Android. Une nouvelle build diffusée de Windows 11, accessible pour le moment via le programme Windows Insider, vient quant à elle corriger le tir quant à une fonctionnalité manquante de la Barre des tâches.

La toute dernière build de Windows 11 active en effet l'affichage de l'heure et de la date dans la Barre des tâches. Mais ce n'est pas le cas depuis la nuit des temps, direz-vous ? Oui, mais lorsqu'on dispose de deux ou trois écrans, seul l'un des moniteurs en profite. Sous Windows 11, s'il est possible d'afficher toutes les icônes sur toutes les Barres des tâches, il n'est pas envisageable d'afficher l'heure et la date sur chaque écran.

Microsoft réintroduit l'heure et de la date dans la Barre des tâches en multi-écran

“Nous avons ajouté l'horloge et la date à la barre des tâches des autres moniteurs lorsque vous connectez d'autres écrans à votre appareil”, peut-on lire dans les notes de mise à jour de Microsoft. Grâce à la toute dernière build 22000.526 (KB5010414) de Windows 11, l'heure et la date s'affichera toujours dans la Barre des tâches, et ce quel que soit le nombre d'écrans dont vous vous disposez.

Cette update propose aussi d'autres nouveautés et corrections de bugs. On y trouve pêle-mêle la possibilité de désactiver instantanément un appel Microsoft Teams depuis la Barre des tâches, l'affichage à gauche du Widget météo lorsque les icônes de la barre des tâches sont alignées au centre, ou un correctif concernant un bug avec les infobulles de la batterie, du volume et de la gestion du Wi-Fi. La liste complète des correctifs apportés à cette Build est consultable sur le blog de Microsoft.

La mise à jour en question est actuellement disponible pour les utilisateurs du programme Windows Insider, qui permet de tester en avant-première les nouveautés et corrections de Windows. La Build est accessible via les canaux Beta et Release Preview. Enfin, rappelons que le programme Windows Insider est accessible gratuitement dès lors que vous possédez une licence valide de Windows 11. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre dans l'application Paramètres du système d'exploitation, et de sélectionner les options Windows Update > Programme Windows Insider.