Les PC équipés de ces processeurs n’arrêtent pas de planter et on connaît le coupable

De plus en plus de rapports de crashs témoignent des problèmes occasionnés par des processeurs d'ordinateurs. On sait ce qui les cause, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une solution pour autant ?

S'il y a bien une chose que les utilisateurs de PC détestent, c'est lorsque ce dernier s'éteint d'un coup alors qu'ils étaient en train de s'en servir et que tout allait bien. Comme ça, sans raison apparente. Un “crash” qui inquiète forcément dans la mesure où la cause la plus probable est à chercher du côté matériel. Il est en effet plus rare que le système d'exploitation soit en cause dans ce genre de cas, même si c'est toujours possible.

Il se trouve qu'en ce moment, beaucoup d'ordinateurs à travers le monde subissent ces crashs intempestifs. Étonnamment, ce ne sont pas les personnes touchées qui dévoilent le problème, mais un développeur du navigateur Web Firefox. Sur le réseau social Mastodon, Gabriele Svelto écrit que “si vous possédez un système Intel Raptor Lake et que vous vous trouvez dans l'hémisphère nord, il y a de fortes chances que votre machine plante plus souvent […]”. Comment peut-il savoir ça ?

Vous avez un PC avec l'un de ces processeurs ? Il risque de planter souvent, voici pourquoi

Gabriele Svelto précise que les crashs sont liés aux canicules qui sévissent dans plusieurs pays en ce moment : “Je le sais parce que je peux littéralement voir quels pays de l'UE ont été touchés par les vagues de chaleur en regardant les paramètres régionaux des rapports de plantage de Firefox provenant des systèmes Raptor Lake“. Et si ces processeurs Intel de 14e génération sont cités, c'est parce qu'ils ont depuis longtemps des problèmes de voltage qui s'aggravent avec la chaleur. Surtout le i7 14700K en l’occurrence.

Le nombre de plantage est d'ailleurs si important actuellement que Firefox “a dû désactiver un robot qui remplissait automatiquement des rapports de plantage, car il ne trouvait presque que des plantages provenant de personnes dont les systèmes étaient affectés“. Rappelons que si vous êtes concerné, il n'y malheureusement pas grand chose à faire à part refroidir votre PC (et la pièce dans laquelle il se trouve). Intel a identifié le souci et il est matériel, bien que la firme ait déployé plusieurs correctifs logiciels pour minimiser au maximum le déclenchement du bug.