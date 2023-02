Windows 11 affiche un vilain watermark, ce FAI tombe plus souvent en panne que les autres, c’est le récap

Il est possible d’installer Windows 11 sur un PC qui ne respecte pas les exigences minimales. En contrepartie, l’OS affichera un filigrane qui leur rappellera que leur machine n’est pas compatible. ZoneADSL a publié les résultats plus qu’éloquents d’une enquête visant à déterminer quel FAI subit le plus de pannes. Selon les intermédiaires d’Internet, trop de sites innocents font les frais de mesures de lutte contre le piratage qui frappent sans distinction.

De l’actualité Android et du High-tech sur Phonandroid du mardi 14 février 2023, on retient que Microsoft entend pénaliser ceux qui utilisent Windows 11 sur une machine trop peu puissante. On découvre le résultat d’une enquête menée par ZoneADSL qui vise à découvrir quel FAI est le plus souvent victime de panne. On apprend que rien ne va plus entre les titulaires de droits d’auteur et les intermédiaires sur Internet. Les raisons de la colère ? La législation européenne sur les services numériques qui est peu claire sur les responsabilités des uns et des autres en matière de lutte contre le streaming de contenu illégal.

Windows 11 affiche un message de rappel disgracieux si votre PC est trop vieux

Vous souhaitez installer Windows 11 sur un PC qui ne dispose ni d’un processeur à deux cœurs cadencé à 1 GHz au minimum ni de 4 Go de RAM ? C’est techniquement possible, mais il y a un prix à payer : un vilain filigrane qui apparaît en bas de l’écran et qui vous rappelle que votre machine n’est pas digne d’accueillir le tout dernier OS de Microsoft.

La palme du FAI qui subit le plus de coupures est décernée à…

ZoneADSL a mené une enquête pour savoir quel fournisseur d’accès Internet est le plus fiable. Chaque année en France, les internautes soumettent plus de 800 000 signalements de panne aux autorités. Deux opérateurs se démarquent comme ceux qui subissent le plus de coupures dans l’Hexagone, découvrez-les dans notre article.

La lutte contre le streaming de contenu piraté fait des dégâts collatéraux

Les titulaires de droits d’auteurs jouissent d’un arsenal toujours plus grand pour lutter contre les plateformes illégales de streaming de contenu et autres IPTV pirates. Elles poussent pour avoir toujours plus d’outils pour punir les responsables de ces services, mais aussi les intermédiaires du Web, les hébergeurs et autres CDN, qui ne coopèrent pas suffisamment à leur goût. Ces pouvoirs étendus entraînent de plus en plus de dérives et font des victimes innocentes qui n’ont aucun recours et dont personne ne parle.

