Blue Origin et Jeff Bezos veulent fabriquer des panneaux solaires directement sur la Lune

Les ingénieurs de Blue Origin ont trouvé le moyen de fabriquer des panneaux solaires sans aucun matériau terrestre, une excellente nouvelle pour les futures missions sur la Lune, mais aussi pour l'exploration spatiale en général.

Les ingénieurs de Blue Origin ont élaboré une technologie permettant de fabriquer des panneaux solaires directement sur la Lune. Elle ne nécessite aucun matériau en provenance de la Terre, ce qui ouvre des perspectives fantastiques en termes de terraformation et de colonisation spatiale.

Le procédé trouvé par Blue Origin s’appelle Blue Alchemist et part du principe que pour installer durablement une base scientifique sur la Lune, il faudra utiliser les matériaux existants sur place, à savoir la poussière et la roche lunaires. Les scientifiques de la compagnie se sont donc tout d’abord attachés à synthétiser du régolithe lunaire. Ils ont ensuite conçu un réacteur capable de fondre ce matériau et d’en tirer de l’aluminium, du fer et du silicium, des éléments constitutifs des panneaux photovoltaïques. La roche lunaire et la poussière fondues forment le verre de protection des panneaux, tandis que l’aluminium est utilisé comme fil.

La technologie de Blue Origin produit tout ce qu'il faut pour fabriquer des panneaux solaires sur la Lune

En prime, cette opération d'électrolyse produit de l’oxygène, qui sera bien évidemment utilisable par les colonies lunaires. Le réacteur créé pour Blue Alchemist ne fonctionne cependant pas sans quelques contraintes techniques. Sa température doit ainsi monter jusqu’à 1 600 degrés Celsius, et le silicium ainsi produit doit être purifié à 99,999 % à la lumière du soleil.

La NASA a confirmé que des humains habiteront sur la Lune d’ici 2030. La technologie Blue Alchemist leur offrira un accès facile et abondant à l’électricité. Ce qui est valable pour la Lune est valable également pour Mars. Plusieurs compagnies souhaitent coloniser la planète rouge. Par ailleurs, cette technologie ne nécessite ni eau, ni produit chimique ou autre ingrédient toxique, et ne produit aucune émission de carbone. C’est donc une alternative durable aux procédés polluants utilisés actuellement dans la fabrication de panneaux solaires.

