Le Samsung Galaxy S23 Ultra démarre très très fort, Elon Musk lâchera les rênes de Twitter avant 2024, c’est le récap !

Le Galaxy S23 Ultra emporte tout sur son passage et se vend comme des petits pains, Elon Musk quittera la direction de Twitter avant 2024, les deux moyens simples de se débarrasser du watermark de Windows, c’est le récap.

Dans l’actualité Android et High-tech du mercredi 15 février 2023, on notera la fierté avec laquelle Samsung annonce que sa vitrine technologique, le Galaxy S23 Ultra, est un succès critique et commercial. Twitter est dans la tourmente, et Elon Musk passe de plus en plus pour le problème plutôt que la solution. Le Chief Twit affirme vouloir améliorer la situation puis laisser les rênes. Si votre écran est affligé d’un vilain watermark parce que votre PC n’est pas officiellement compatible avec Windows 11, réjouissez-vous. Voici deux moyens très simples de vous débarrasser de ce filigrane intempestif.

Le Galaxy S23 Ultra emporte tout sur son passage, il se vend comme des petits pains

Samsung est fier d’annoncer que le lancement du Galaxy S23 Ultra, son smartphone le plus cher et le plus performant, est en train de battre des records. Malgré une augmentation généralisée des tarifs, plus d’un million de clients l'auraient réservé lors de la phase de précommande. Une barre symbolique que les Galaxy S22 avaient frôlée, mais pas dépassée, en 2022.

Elon Musk envisage de passer les rênes de Twitter avant l’année prochaine

Entre les problèmes techniques qui s’accumulent et les polémiques récurrentes engendrées par Elon Musk, on peut dire que Twitter ne va pas pour le mieux. L’homme d’affaires est à la tête de plusieurs grosses entreprises, et les actionnaires commencent à lui reprocher son éparpillement. Ce dernier est bien conscient que ses jours à la tête du réseau social sont comptés. Il a évoqué une énième fois un départ imminent, juste le temps de rétablir l’équilibre financier de Twitter.

Windows 11 propose deux outils pour faire disparaître le vilain filigrane, les voici

Microsoft tient vraiment à ce que vous utilisiez Windows 11 avec une configuration récente. Les amateurs éclairés peuvent certes passer outre les recommandations techniques de la firme de Redmond, et lancer l’OS sur un PC un peu trop âgé. Leur plaisir sera gâché par l’affichage permanent d’un watermark indiquant que leur ordinateur ne respecte pas les exigences minimales requises de Windows 11. Dans notre article, nous vous dévoilons deux manières simples d’effacer ce message disgracieux.

