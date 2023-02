IPTV : le blocage de streaming pirate affecte des milliers de services innocents

Les organismes de protection des droits d’auteurs accentuent la pression sur les législateurs européens pour obtenir des outils permettant de couper le plus rapidement possible les diffuseurs de contenu piraté, quitte à pénaliser les intermédiaires et à faire des erreurs.

Alors que, dans la plupart des pays européens, c’est aux FAI de bloquer l’accès aux flux de streaming pirate, l’Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) pousse pour que les intermédiaires jouent un rôle plus proactif dans cette lutte.

À lire — IPTV : un géant du streaming illégal ferme ses portes sans prévenir

Torrent Freaks souligne que bien que les IPTV diffusent toutes sortes de contenu piraté, les ligues sportives, de football professionnel et de boxe notamment, sont les plus virulentes en matière de défense de leurs droits d’auteur. Le streaming illégal de ces événements représente un gros manque à gagner. En France, par exemple, l'Arcom et les FAI ont uni leurs forces pour mettre fin au piratage de contenus sportifs

La lutte contre les IPTV pirates bloque à l'accès à des milliers de sites innocents, et ils ne peuvent pas s'en plaindre

Dans un document détaillant les problèmes ils font face, les titulaires de droits reprochent aux intermédiaires « d'exploiter toutes les ambiguïtés de la loi pour ne pas agir du tout […] c’est pourquoi des mesures concrètes doivent être prises ». L’AAPA réclame donc une loi qui permettrait de faire cesser la diffusion illégale en quelques minutes après un signalement. En cas de non-coopération, les intermédiaires devraient être désignés comme responsables.

Cloudflare, une entreprise américaine qui propose un réseau de distribution de contenu, affirme pourtant que cette politique est dangereuse et entraîne des dérives. La compagnie ajoute que « le blocage par adresse IP favorisé contre les services IPTV a souvent de graves conséquences involontaires, inévitables et non signalées ». Il a déjà mené à la mise hors ligne de plusieurs milliers de sites parfaitement légaux. Dans ces cas-là, ni les FAI ni les ayants droit ne sont tenus de réparer les torts causés aux services qui ont été injustement pénalisés. Selon Cloudflare, la loi européenne doit être améliorée pour réclamer plus de transparence aux détenteurs de droits.

Source : Torrent Freak