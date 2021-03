Windows 10 X est encore reporté, il sortira fin 2021

Windows 10X, la version de Windows 10 dédiée aux PC à double écran et aux machines peu puissantes, ne devrait pas arriver à la date promise. En effet, il semblerait que Microsoft veuille prendre son temps et viserait finalement une fenêtre de lancement située à la fin de l’année 2021.

Cela fait des années que Microsoft cherche à développer une version de Windows plus légère pour les petites configs. Nous avons eu l’auguste Windows RT et plus récemment Windows 10 S, qui n’ont pas convaincu les foules. La troisième tentative se nommera Windows 10X et devrait arriver bientôt. Mais cet OS aura encore un peu de retard, selon le très bien informé Windows Central.

En effet, Windows 10X était prévu pour sortir au printemps 2021. Une date vague et pas vraiment officielle qui ne sera finalement pas tenue, selon le site américain. Selon ses sources, il affirme que le système d’exploitation sera finalement déployé à la fin de l’année. Le but est de peaufiner le logiciel à l’extrême afin qu’il soit prêt lors de sa commercialisation afin d’éviter l’effet « bêta ».

Windows Central précise que ce temps supplémentaire ne sera pas dédié à la compatibilité de l’OS avec les applications Win32, comme on pourrait le penser. Windows 10X s’axerait en effet sur les applications natives et aussi et surtout sur une utilisation du Cloud pour certaines applications.

Windows 10X, un OS dédié aux PC peu puissants

Windows 10X a été présenté fin 2019 par Microsoft. A la base, il s’agissait d’une version de Windows 10 pensée pour les ordinateurs à double écran. Dans le même temps, la firme de Redmond avait dévoilé le Surface Neo, sa version dual screen de son célèbre laptop.

Mais le Surface Neo a disparu des radars et le format double écran ne fait plus vraiment rêver. Microsoft a alors fait évoluer Windows 10X. Désormais, il est avant tout dédié aux configurations peu puissantes et pas chères. Une première version a été livrée sur le net, donnant un premier aperçu de ce qui nous attend. Reste maintenant à voir si Windows 10X arrivera à convaincre les utilisateurs ou s’il subira le même destin que ses prédécesseurs.

Source : Windows Central