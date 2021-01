Vous pouvez dès à présent tester Windows 10X. Le tout nouveau système d'exploitation de Microsoft, dont le lancement officiel est prévu pour le printemps prochain, a fuité sur la toile. La version disponible en téléchargement n'est toutefois pas une version finale et peut présenter quelques soucis de stabilité.

Début 2020, il était déjà possible de tester Windows 10X à partir d'un émulateur. Les premiers utilisateurs ont pu prendre en main un système d'exploitation revisité et modernisé avant son lancement officiel. Initialement développé pour les appareils à double écran, Microsoft a également conçu une version pour les tablettes et PC all-in-one. Cette dernière est désormais prête et est disponible en téléchargement.

On savait déjà que Windows 10X serait prêt en décembre dernier, mais serait compatible avec peu d’applications. En effet, il sera impossible de lancer les applications Win32 localement. On a donc la confirmation que le système d'exploitation est presque prêt à l'emploi. Presque, car selon certaines sources en interne, il reste encore quelques soucis de stabilité, de performance et de bugs divers à corriger. Microsoft devrait en tout cas respecter les délais annoncés pour le printemps prochain.

Windows 10X est déjà disponible en téléchargement

Néanmoins, pas besoin d'attendre jusque là pour se procurer le nouveau système d'exploitation. L'OS a en effet fuité sur la toile ces derniers jours. Microsoft ayant annoncé que Windows 10X sera d’abord disponible sur les PC portables avec un seul écran, c'est cette version qui est désormais disponible. Selon les premiers utilisateurs, le système propose une expérience moderne agréable à prendre en main, notamment grâce à son interface épurée.

La version officielle pour double écran ne devrait pas tarder, selon Microsoft, qui a déclaré à ce sujet : “Windows 10X a été pensé pour la flexibilité et cette flexibilité nous a permis de pivoter notre attention vers les appareils à écran unique qui tirent parti de la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, à apprendre et à jouer de manières différentes. […] Nous continuerons à chercher le bon moment […] pour mettre sur le marché des appareils à double écran.”

