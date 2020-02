Les Galaxy S20 et Z Flip compatibles avec le copier-coller entre Windows 10 et Android

Microsoft annonce que le copier-coller est désormais possible entre Windows 10 et tous les smartphones présentés par Samsung la semaine dernière. Cela comprend donc le Galaxy Z Flip et les trois Galaxy S20 (S20, S20+ et S20 Ultra). Le copier-coller entre appareils fonctionne en WiFi, mais aussi sur un réseau cellulaire.

Les utilisateurs de Windows et d’Android envient certaines fonctionnalités développées par Apple. L’une d’entre elles est le copier-coller entre appareils. Vous copiez un texte sous macOS ou iPadOS et vous copiez le même texte avec un autre appareil. Seule condition pour que cela fonctionne : les deux appareils doivent être connectés avec le même compte iCloud. Tout simplement. Il faut également que les deux appareils soient connectés l’un à l’autre, que ce soit en WiFi ou en Bluetooth.

Microsoft travaille depuis plusieurs années sur des fonctionnalités similaires entre Windows 10 et Android. La firme de Redmond a développé une application appelée Mon Téléphone (en corrélation Votre Téléphone sous Windows 10) qui permet justement de créer un pont entre un ordinateur et un smartphone sous Android. Une nouvelle version de l’application arrive, intégrant la synchronisation du presse-papier entre deux appareils. Et donc, par extension, le copier-coller entre deux appareils (ou plus).

Quatre modèles compatibles, tous signés Samsung

La fonction n’est pas compatible avec tous les smartphones Android. Quatre modèles sont concernés et ils sont tous signés Samsung. Il s’agit du Galaxy S20, du Galaxy S20+, du Galaxy S20 Ultra et du Galaxy Z Flip. Soit tous les mobiles présentés par Samsung le 11 février dernier. Aucun autre appareil ne supporte encore la fonction, même si l’application Mon Téléphone de Microsoft peut être installée sur tout smartphone sous Android.

Pour que la synchronisation du presse-papier fonctionne, il faut activer la fonction sur les deux appareils concernés : sous Windows 10 et sous Android. Ouvrez l’application Votre Téléphone sous Windows 10 et Assistant Mon Téléphone sous Android. Activez le paramètre qui autorise le transfert des contenus copiés entre les appareils. Et le tour est joué. Notez que la fonction est active sur WiFi, mais aussi sur réseau cellulaire (si l’option «Synchroniser sur les données mobiles » est active).