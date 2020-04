Windows 10 : nettoyage optimisé du disque, barre d’actualités pour le Bureau, voici les nouveautés de la build 19603

Microsoft vient de diffuser la build 19603 de Windows 10. Cette preview propose plusieurs nouveautés pertinentes, à commencer par une fonction de suppression des fichiers et applications inutilisés, ainsi que la fameuse barre d’actualités, qui fait tant parler d’elle depuis la semaine dernière. Voici donc un petit résumé de tout ce qui vous attend au sein de cette nouvelle build.

Si les préversions de Windows 10 se succèdent à un rythme régulier (au moins une par semaine), elles offrent tantôt quelques innovations pertinentes, tantôt des correctifs et des nouveautés qui passent totalement inaperçues. La build 19603 que Microsoft vient de publier appartient à la première catégorie. Elle propose des nouveautés qui devraient faciliter certaines de vos tâches quotidiennes. On fait le point sur toutes ces fonctionnalités, lesquelles devraient être intégrées à une prochaine édition de Windows 10 dans sa version finalisée.

L’assistant de nettoyage prend en compte les applications et les fichiers inutilisés

Si Windows 10 proposait déjà une fonctionnalité permettant de nettoyer le disque dur ou le SSD rapidement et efficacement, Microsoft travaille désormais à son optimisation. La build 19603 du système d’exploitation se propose donc de prendre en considération les fichiers et les applications que vous n’utilisez pas, afin de les supprimer automatiquement de votre disque. Bien entendu, Windows 10 ne prendra pas l’initiative d’effacer ces données sans votre consentement. De quoi gagner de l’espace sur le disque dur et nettoyer Windows 10 encore plus efficacement. La fonctionnalité est valable à la fois pour les fichiers stockés en local, mais également pour ceux enregistrés sur votre Cloud OneDrive.

Une barre d’actualité fait son apparition sur le bureau

La nouvelle barre affichée sur le Bureau de Windows 10 constitue l’une des grosses nouveautés de cette Build. Nous vous en parlions il y a quelques jours, mais celle-ci n’était accessible qu’à quelques bêta testeurs. La voici disponible à l’ensemble des utilisateurs du programme Windows Insider. Cette barre, qui ne se substitue pas à la Barre des tâches, permet d’accéder en permanence à un fil d’actualités issu de Microsoft News. Ce service gratuit regroupe 4500 médias à travers le monde et vous permet d’être tenu au courant de toute l’actualité, qu’elle soit générale, technologique, politique, people, artistique, etc.

L’Explorateur de Windows 10 permet d’accéder directement aux fichiers Linux

Si vous avez installé WSL (Windows Subsystem for Linux), vous devriez désormais voir un nouvel invité dans le volet de navigation de l’Explorateur. Arborant la célèbre icône du manchot de Linux, cette fonction permet d’accéder aux fichiers de vos distributions Linux directement depuis l’Explorateur de fichier. En cliquant sur l’icône Linux, vous devriez voir l’ensemble des distributions disponibles : là, vous pouvez parcourir l’intégralité de leur arborescence, un peu comme vous le faites peut-être de temps en temps quand vous montez un fichier .ISO dans l’Explorateur.

Comment télécharger la Build 1903 de Windows 10

De nombreuses corrections et autres nouveautés ont été apportées à cette édition de Windows 10. Le système d’exploitation prend par exemple en charge les fichiers CR3 des appareils Canon (un format RAW créé par la marque en 2018). Vous pouvez consulter la liste de tous les ajouts et modifications de cette build sur le blog de Microsoft.

Rappelons que la version en question n’est qu’une bêta. Par définition, il se peut que certaines fonctions du système d’exploitation deviennent instables, que d’autres aient disparu, que certains composants matériels ne répondent plus… C’est tout l’objectif du programme Windows Insider : permettent aux utilisateurs de Windows 10 de remonter les bugs, avant que la version finalisée ne soit déployée.

Si vous désirez profiter de toutes ces fonctionnalités avant tout le monde, procédez comme suit :

Pressez simultanément sur les touches [Windows] + [I] , et rendez-vous sur Mise à jour et sécurité .

+ , et rendez-vous sur . Dans le volet de gauche, cliquez sur Programme Windows Insider .

. Notez que vous devrez peut-être modifier vos paramètres de Diagnostic et commentaires en les réglant sur Complet (la fonction De base ne permettant pas de remonter les problèmes que l’OS pourrait rencontrer lors de votre test de la Build 19603).

en les réglant sur (la fonction ne permettant pas de remonter les problèmes que l’OS pourrait rencontrer lors de votre test de la Build 19603). Depuis le module Programme Windows Insider , pressez le bouton Commencer . Votre système va alors redémarrer.

, pressez le bouton . Votre système va alors redémarrer. Pressez de nouveau les touches [Windows] + [I] et retournez sur Mise à jour et sécurité. Dans la section Windows Update, lancez une recherche de mise à jour. La Build 19603 devrait apparaître. Il ne vous reste plus qu’à la télécharger et à l’appliquer.

Toutes les fonctionnalités en question devraient être intégrées à la mise à jour de Windows 10 qui verra le jour cet automne. L’autre, celle qui sortira dans quelques semaines et qui porte le nom de 2004 / 20H1, est d’ores et déjà bouclée depuis un bon moment déjà. À moins d’une surprise de dernière minute de la part de Microsoft, elle ne devrait donc pas proposer les fonctionnalités décrites ci-dessus.