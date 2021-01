Edge aurait séduit 600 millions d’utilisateurs selon Microsoft

mEdge a séduit 600 millions d'utilisateurs. C'est en tout cas ce que prétend une offre d'emploi publiée par Microsoft sur son site officiel. De quoi encourager la firme de Redmond à poursuivre ses efforts pour convaincre davantage d'utilisateurs à passer sous Microsoft Edge.

En janvier 2020, Microsoft a changé son fusil d'épaule concernant son navigateur de recherche Microsoft Edge. La firme de Redmond a choisi d'opter pour Chromium Edge, un navigateur basé sur le logiciel libre développé par The Chromium Project. Ce changement de moteur a permis de déployer Edge sur la quasi-totalité des plateformes disponibles, comme Windows, macOS, iOS et Android.

Or et comme en atteste une offre d'emploi publiée par le géant américain sur son site officiel, cette stratégie a porté ses fruits puisque 600 millions d'utilisateurs auraient adopté Microsoft Edge. Ainsi, dans cette annonce pour un poste d'ingénieur logiciel en chef pour Microsoft Edge, on peut lire :

“Microsoft Edge a déclaré il y a quelque temps qu'il allait améliorer le Web grâce à une collaboration plus ouverte, tandis qu'Edge promet aux utilisateurs d'en faire toujours plus. Grâce à une plus grande disponibilité, Edge a déjà atteint 600 millions d'utilisateurs et adopte une nouvelle approche de la navigation en plaçant l'utilisateur au centre de l'expérience, que ce soit sur Windows 10, de précédentes versions de Windows, sur Mac et Android”.

Une feuille de route déjà établie pour Edge en 2021

Comme vous pouvez le lire dans l'annonce de Microsoft, l'entreprise précise bien avoir “atteint” 600 millions d'utilisateurs. En d'autres termes, difficile de savoir si l'entreprise assure avoir atteint 600 millions de clients ou si Edge compte effectivement 600 millions d'utilisateurs.

Mais quoi qu'il en soit, il est clair que les différentes stratégies mises en place par Microsoft pour populariser son navigateur semblent fonctionner. Durant l'été 2020, Microsoft Edge a été sacré comme le meilleur navigateur anti-phishing par une société américaine spécialisée en sécurité informatique. Microsoft a d'ailleurs une feuille de route bien chargée pour Edge en 2021 avec l'ajout des onglets verticaux, la suppression des cookies, ou encore la détection des lecteurs PDF. Ces nouveautés seront disponibles dans le courant du mois de janvier 2021.

Source : Windows Central