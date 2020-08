Windows 10 : la désinstallation de Microsoft Edge est désormais impossible

La suppression de Microsoft Edge au sein de Windows va devenir impossible. L’entreprise de Redmond vient d’annoncer ce « petit » changement dans un document disponible sur son site. De quoi relancer le débat sur la position dominante de Microsoft ?



En tout début d’année, Microsoft a commencé à diffuser la nouvelle version de son navigateur Edge. Basé désormais sur Chromium (comme Chrome de Google), le browser a gagné en rapidité, en sécurité, en fonctionnalités et en popularité. Tant et si bien que Edge compte désormais plus d’utilisateurs que Firefox. Bref, Microsoft peut se féliciter d’avoir fait le choix d’une telle totale et d’avoir adapté Chromium à ses besoins. Et non seulement Chromium profite à Edge, mais l’inverse est aussi vrai. Toutes les améliorations apportées par Microsoft à son propre navigateur sont également offertes à Chromium. Bref, tout se déroule bien au pays des navigateurs… À un petit détail près, car la désinstallation va bientôt devenir impossible.

Microsoft empêche de supprimer Microsoft Edge du système

Jusqu’à présent, si vous souhaitez supprimer Edge du système, il vous suffit de vous rendre dans le Panneau de configuration, puis de sélectionner la fonction Désinstaller un programme. Une liste de tous les programmes mis en place dans le système apparaît : cliquez simplement sur Microsoft Edge, puis sur la fonction Désinstaller, et le tour est joué. Mais les choses sont sur le point de changer.

Dans un document disponible en ligne, Microsoft fait le point sur la mise à jour de Edge et son intégration dans Windows : « depuis la mise à disposition du nouveau Microsoft Edge en janvier, Microsoft a offert aux clients de Windows une migration de l’ancienne version de Microsoft Edge vers la nouvelle édition, à l’aide d’un déploiement par étape. » Jusque là, rien d’exceptionnel, sauf que Microsoft ajoute un peu plus loin la mention suivante : « La nouvelle version de Microsoft Edge donne aux utilisateurs un contrôle total sur l’importation de données personnelles à partir de la version héritée de Microsoft Edge. La nouvelle version de Microsoft Edge est incluse dans une mise à jour du système Windows, de sorte que l’option permettant de désinstaller Edge ou d’utiliser l’ancienne version de Microsoft Edge ne sera plus disponible. »

Microsoft ne précise pas quand cette impossibilité de désinstallation sera mise en place. Sur les différents postes de la rédaction, la suppression du navigateur est toujours possible dans la mise à jour 2004 de Windows 10 sortie en mai 2020. Même après avoir appliqué tous les Patch Tuesday et autres correctifs optionnels qui ont été diffusés depuis, il est toujours envisageable de désinstaller pour le moment Edge à l’heure actuelle. À moins qu’elle ne concerne que les PC fraîchement installés à l’aide d’une ISO de Windows 10 2004, ce que nous n’avons pas encore eu l’occasion de vérifier.

Comment forcer la désinstallation de Microsoft Edge sous Windows 10

Certes, une fois cette restriction mise en place, il devrait toujours être possible de supprimer le navigateur du système à l’aide de la ligne de commande suivante :

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\84.0.522.52\Installer setup.exe –uninstall –system-level –verbose-logging –force-uninstall

Prenez bien soin de vérifier le numéro de version de Edge installé sur votre PC (dans notre exemple, il s’agit de la 84.0.522.52). Si la manipulation est assez simple, elle ne sera peut-être pas ni à la portée ni du goût de tous. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de la fin des années 2000, époque au cours de laquelle Microsoft avait été accusé d’abus de position dominante en imposant Internet Explorer dans Windows. Nul doute que l’impossibilité de supprimer Edge du système risque de faire débat dans les semaines à venir.

Source : Microsoft