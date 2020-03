Windows 10 : PC bloqué, écran bleu de la mort…. Les ennuis continuent avec la dernière mise à jour

Déployé sous forme d’une mise à jour facultative (mais très prochainement intégré au Patch Tuesday, donc obligatoire), le correctif KB4535996 de Windows 10 provoque bien des ennuis à certains utilisateurs. Entre écran bleu et PC qui ne redémarre plus, le patch semble livrer davantage de problèmes qu’il n’est censé en résoudre.

Disponible depuis la fin de la semaine dernière, la mise à jour KB4535996 de Windows 10 est un ensemble de correctifs qui permettent entre autres de régler des problèmes liés à la fonction de recherche du système, tout en améliorant au passage l’autonomie du PC portable ou de la tablette. Coup de malchance, l’update en question provoque aussi de gros bugs chez certains utilisateurs, comme le rapporte Windows Latest. Écran bleu de la mort, PC qui refuse de démarrer… Après avoir essuyé un problème similaire plus tôt dans le mois, Windows 10 enchaîne les galères.

La mise à jour KB4535996 seule responsable des récents problèmes de Windows 10 ?

Si bon nombre d’utilisateurs de Windows 10 n’ont pas eu de souci avec l’update KB4535996, et c’est notre cas sur nos deux postes, d’autres semblent rencontrer bien des ennuis. Plusieurs d’entre eux rapportent avoir été confrontés à des problèmes dès l’installation de la mise à jour en question. Des messages d’erreur 0x800f0922 ou 0x80070003 s’affichent, les empêchant d’aller plus loin dans la procédure.

Mais il y a plus problématique : un utilisateur explique qu’après avoir téléchargé et installé la KB4535996 via le Windows Update (en tant que mise à jour facultative), le système a redémarré et provoqué un écran bleu de la mort (BSoD). D’autres doivent faire face à des problèmes de blocage aléatoire du PC. La machine « freeze » sans crier garer et il n’y a d’autre moyen que de la démarrer pour que tout rentre dans l’ordre… Pour un temps seulement. Enfin, un dernier utilisateur raconte qu’après avoir installé la mise à jour, son système n’a plus voulu du tout démarrer.

Rappelons que la mise à jour KB4535996 est pour l’instant facultative, c’est-à-dire que vous devez la mettre en place manuellement. En revanche, elle sera incluse dans la prochaine update du Patch Tuesday, qui s’installe quant à lui automatiquement. Le prochain Patch Tuesday devant être déployé à compter du 10 mars prochain, on espère que Microsoft aura corrigé les bugs du patch KB4535996 d’ici là.

À lire aussi : Windows 10, comment accéder au BIOS ou à l’UEFI du PC

Comment désinstaller la mise à jour de Windows 10

En attendant, si vous avez déjà installé cette mise à jour et rencontré des problèmes, il vous suffit de la désinstaller pour que tout rentre dans l’ordre. Procédez ainsi :