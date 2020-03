Windows 10 : et ça recommence, un nouveau bug a été découvert dans le correctif KB4535996

Après l’écran bleu de la mort ou le ralentissement du PC au démarrage, le correctif KB4535996 de Windows 10 fait encore parler de lui. Un nouveau bug a été repéré, lequel entraîne un dysfonctionnement du mode veille, comme nous avons pu le constater sur l’une de nos machines de test.

Il y a quelques jours, Microsoft a déployé un correctif intitulé KB4535996 pour Windows 10. Jusque là, rien d’anormal, le géant de Redmond diffusant très régulièrement des patchs à destination de son système exploitation, et non uniquement à l’occasion du Patch Tuesday. Pas de chance en revanche pour certains utilisateurs de Windows 10 qui ont installé ce correctif, puisque les problèmes se sont cumulés. Quelques-uns rencontrent des problèmes d’écrans bleus de la mort en pleine utilisation de la machine, quand d’autres doivent faire face à un ralentissement au démarrage. Enfin, dans la pire des situations, c’est la machine elle-même qui refuse de démarrer, mais il semble qu’il s’agisse de cas très isolés. Si l’on ignore combien de personnes ont été victimes de ces bugs, un autre problème a fait son apparition, toujours à cause du correctif KB4535996.

Windows 10 + KB4535996 : quand le mode veille ne fonctionne plus correctement

Que ce soit sur Twitter, le forum officiel de Microsoft ou d’autres sites de discussion, nombreux sont les utilisateurs qui se plaignent de ne plus pouvoir utiliser le Mode Veille de leur PC sous Windows 10. Le système d’exploitation sort de veille après quelques minutes, même lorsque le PC portable est fermé. Il semble que le correctif KB4535996 ne soit pas le seul en cause, puisqu’un autre utilisateur rapporte que le problème pourrait aussi venir du patch KB4537572.

Signalons que sur l’une de nos machines de test (un Dell XPS 13), nous rencontrons nous-mêmes ce genre d’ennui. À deux reprises, le PC est sorti de veille de lui-même et a vidé la batterie durant notre absence. En revanche, sur toutes nos autres machines sous Windows 10 et sur lesquels le patch KB4535996 a été appliqué, le Mode Veille fonctionne sans problème.

Microsoft vient tout juste de réagir aux bugs du correctif KB4535996, et notamment à propos de celui du programme SignTool.exe. En attendant qu’un patch soit déployé, rappelons que la procédure de désinstallation du correctif fautif est assez simple. Pour cela, rendez-vous sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez la fonction Paramètres. Rendez-vous ensuite sur Mise à jour et sécurité et cliquez sur Windows Update. Dirigez-vous sur Afficher l’historique des mises à jour et cliquez pour finir sur Désinstaller des mises à jour, afin de pouvoir retirer le correctif KB4535996 du système.