Windows 10 : le compte Microsoft devient obligatoire pour installer le système d’exploitation

Windows 10 force désormais la création d’un compte Microsoft lors de l’installation du système d’exploitation sur certaines machines. Cette création de compte était jusqu’ici facultative, mais Microsoft semble pousser ce changement sur un grand nombre de machines. Il existe tout de même des astuces si vous ne voulez pas de ce compte.

Microsoft est en train de pousser une nouvelle procédure d’installation de Windows 10 sur certaines machines en France. Concrètement, pas de grand chamboulement, à une exception notable : si votre PC est connecté à internet, le programme d’installation peut désormais vous forcer à créer un compte Microsoft.

Jusqu’à présent il y avait bien un écran de l’installation qui demandait à l’utilisateur d’entrer ses identifiants ou de créer un compte Microsoft. Mais cet écran comportait un lien Ignorer ou Créer un compte local comme le soulignent nos confrères de Cnet. Il était ainsi possible de poursuivre la procédure d’installation en ne créant qu’un compte utilisateur en local.

Désormais, vous ne pourrez que cliquer sur Suivant ou En savoir plus en plus de deux liens pointant vers les Conditions d’utilisation et des infos sur la confidentialité. Lorsque vous cliquez sur En savoir plus une page Connexion avec un compte Microsoft vante désormais les avantages du compte, tout en vous expliquant que vous pourrez le supprimer et vous connecter avec un compte local une fois l’installation terminée.

A l’origine, ce changement était apparu sur un petit nombre de machines uniquement aux Etats-Unis. Il semblait donc s’agir d’un test, mais désormais, comme le relève Cnet, la nouvelle procédure d’installation apparait également sur des machines en France. Il existe tout de même deux solutions si vous ne voulez pas de ce compte.

Comment installer Windows 10 sans compte Microsoft

Pour cela, il existe deux méthodes – la première est sans conteste la plus rapide, mais nous reprenons également la marche à suivre recommandée par Microsoft :

Méthode rapide

Déconnectez votre PC d’internet avant de démarrer l’installation

Le programme d’installation vous proposera alors de créer un compte local.

Méthode Microsoft

Installez Windows 10 avec un compte Microsoft (à créer si vous n’en possédez pas déjà un)

Une fois l’installation terminée, allez dans Démarrer > Paramètres > Comptes > Vos informations

Sélectionnez Se connecter avec un compte local à la place

A l’issue de ces étapes, vous pouvez simplement supprimer votre compte Microsoft.