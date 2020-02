Windows 10 : la dernière mise à jour provoque un écran bleu de la mort

La mise à jour KB4532695 de Windows 10 diffusée récemment rencontre quelques problèmes. Plusieurs utilisateurs rapportent avoir des soucis de pilotes audio, de lenteur au démarrage ou même d’écran bleu.

Publiée le 28 janvier 2020 jours, la mise à jour KB4532695 de Windows 10 offre quelques corrections au système d’exploitation de Microsoft. Elle permet de profiter d’une stabilité et d’une sécurité accrues, et résout un bug qui affectait l’Explorateur depuis deux mois. Néanmoins, plusieurs utilisateurs remontent de sérieux problèmes avec cette mise à jour, notamment au niveau du démarrage du système ou de la gestion de l’audio. Certains vont même jusqu’à faire les frais d’un bug entraînant un BSoD, le fameux « écran bleu de la mort ».

Le problème n’a pas encore été reconnu par Microsoft

Windows 10, qui vient d’atteindre le milliard de postes installés à travers le monde, est victime d’un gros bug. Plus tôt dans la semaine, Microsoft a déployé la mise à jour KB4532695 à destination des versions 1903 et 1909 du système d’exploitation. Si certains utilisateurs n’ont rencontré aucun problème en l’installant (c’est notre cas sur les différentes machines de la rédaction), pour d’autres, les choses ont vite tourné au vinaigre.

Certains rapportent que leur PC reste muet. Un problème de mise à jour des pilotes audio, très certainement, et c’est assez classique. En revanche, d’autres expliquent que leur machine démarre beaucoup plus lentement qu’auparavant. Un utilisateur raconte que le mode d’affichage étendu ne fonctionne plus convenablement, le second écran n’étant plus détecté. Enfin, et c’est encore plus gênant, il semble que le fameux Blue Screen Of Death fasse de temps à autre son apparition sur certaines configurations. Dans ce cas, il n’y a pas d’autre solution que d’attendre que le système s’éteigne et se relance de lui-même, ou de forcer son redémarrage.

Bref, comme le montrent les messages de mécontentement visibles sur le site de Microsoft, la dernière mise à jour de Windows 10 10 rencontrerait quelques sérieux problèmes. À l’heure actuelle, Microsoft n’a pas encore réagi à propos de ce souci, mais comme à l’accoutumée, ses développeurs devraient rapidement travailler sur un correctif. Souhaitons aux utilisateurs concernés que le patch soit rapidement déployé, car travailler sur son PC avec la menace incessante d’un BSoD, cela devient rapidement agaçant.