Windows 10 obtient un nouveau sursis : des mises à jour gratuites seront disponibles jusqu’à cette date

Microsoft a encore décidé de repousser la date de fin du support logiciel de Windows 10. Face aux pressions, l'éditeur a octroyé un nouveau délai aux utilisateurs.

Windows 10 fin support
Crédits : Adobe Stock

Après des mois à nous rabacher que le support gratuit de Windows 10 allait définitivement s'arrêter le 14 octobre 2025, Microsoft avait finalement rétropédalé quelques semaines avant l'échéance avec le lancement d'un programme permettant aux utilisateurs de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité sans payer pendant une année supplémentaire, nous amenant au 14 octobre 2026. On se demandait comment allait réagir l'entreprise à mesure qu'on se rapproche de cette date, et c'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée.

L'éditeur a en effet mis à jour sa documentation concernant l'Extended Security Updates (ESU) de Windows 10, indiquant désormais que celui-ci est valable jusqu'au 12 octobre 2027. Les personnes qui disposent encore d'un PC tournant sous cette version du système d'exploitation gagnent donc une année supplémentaire. Si vous avez déjà fait en sorte de bénéficier de l'ESU, vous n'avez aucune manipulation à réaliser pour profiter de cette extension de durée.

Windows 10 : des mises à jour de sécurité jusqu'en 2030 ?

“Cette prolongation offre aux utilisateurs plus de temps pour migrer vers un nouvel ordinateur Windows 11 tout en continuant à recevoir des mises à jour de sécurité critiques”, communique Microsoft, dont la décision de mettre fin au support de Windows 10 est combattue avec ardeur par de nombreuses associations de défense des droits des consommateurs et de lutte contre l'obsolescence programmée. Il est notamment reproché au groupe d'empêcher de nombreux PC d'être mis à niveau vers Windows 11, obligeant à acheter du nouveau matériel.

“C’est une victoire pour l’écologie, le climat et le pouvoir d’achat : pendant une année supplémentaire, ce sont des millions d’ordinateurs en état de marche qui n’auront pas à être envoyés à la déchetterie”, a réagi Aurore David, porte-parole du mouvement Alternatiba. “Remplacer tous ces ordinateurs causerait l’extraction de l’équivalent de 26 000 tours Eiffel de matières premières, et l’émission de 57 millions de tonnes de gaz à effet de serre, alors que l’on ressent de plein fouet l’aggravation du dérèglement climatique”, a-t-elle ajouté.

Alternatiba, ANV-COP21, l’April, HOP – Halte à l’obsolescence programmée, Que Choisir Ensemble et Zéro Waste France avaient manifesté devant le siège de Microsoft à Issy-les-Moulineaux le 24 avril dernier à ce sujet. Ces organismes exigent que Windows 10 continue de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'en 2030.


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