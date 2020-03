Windows 10 a un nouveau Bureau, le coronavirus survit 96h sur un smartphone et les OnePlus 8 arrivent, le récap

Windows 10 s’offre un nouveau Bureau avec la News Bar, le coronavirus est capable de survivre jusqu’à 96 heures sur une surface comme un smartphone et les OnePlus 8 seront présentés ce 14 avril 2020…On fait le point sur l’actualité d’hier.

Confinés à domicile, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien.

Microsoft relooke le Bureau de Windows 10 avec la News Bar

Après avoir dévoilé une nouvelle version de l’explorateur de fichiers, Microsoft ajoute une nouvelle fonctionnalité au Bureau de Windows 10 : la News Bar. Déjà disponible en version beta, cette barre permet aux utilisateur de garder en permanence leur fil d’actualité Microsoft News à l’écran sous forme de petites vignettes. Pour plus d’infos, cliquez sur le lien ci-dessous.

Lire : tout savoir sur la News Bar de Windows 10

Le coronavirus peut survivre jusqu’à 96 heures sur votre smartphone

D’après l’étude sur l’épidémie SRAS-CoV de 2003, le coronavirus est capable de survivre jusqu’à 96 heures, soit 4 jours, sur le verre qui recouvre l’écran de votre smartphone. Le risque principal est de transporter le virus de l’écran jusqu’à notre visage en passant un appel téléphonique par exemple. Plus que jamais, on vous conseille donc de nettoyer et désinfecter votre smartphone de fond en comble.

Lire : le coronavirus peut s’agripper votre smartphone et finir sur votre visage

OnePlus 8 : présentation le 14 avril 2020, c’est enfin officiel

OnePlus présentera les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ce 14 avril 2020 à 17 heures lors d’une conférence en ligne, annonce la marque dans un communiqué de presse. Aux dernières nouvelles, le OnePlus 8 Lite, ou OnePlus Z, sera dévoilé avec quelques mois de retard, en juillet prochain. Dans son communiqué, OnePlus confirme l’intégration d’un écran 120 Hz et la compatibilité avec la 5G.

Lire : les OnePlus 8 seront dévoilés le 14 avril 2020