Coronavirus : adoptez le bon geste, nettoyer votre smartphone de fond en comble !

Pour limiter l’épidémie de coronavirus, plusieurs bonnes habitudes sont à prendre. L’une d’entre elles concerne le smartphone qui doit être nettoyé régulièrement pour éviter la propagation et la transmission de bactéries. Évidemment, le nettoyer, c’est bien. Ne pas l’abimer pendant le processus, c’est encore mieux.

L’épidémie de coronavirus est le sujet du moment. Il est omniprésent dans toutes les conversations. Il est à l’origine de l’annulation de nombreuses manifestations (comme le semi-marathon de Paris le week-end dernier) et de conférences (MWC de Barcelone, Google I/O, etc.). Et il fait la Une de tous les journaux télévisés. Il faut dire que le virus est non seulement virulent, mais il se transmet aussi très facilement. Il est donc difficile de limiter sa propagation.

Ayant touché quelques régions françaises, notamment en Ile de France avec plusieurs cas avérés, l’adoption de gestes d’hygiène basique est devenue un sujet de santé publique. Mais toutes les recommandations oublient un élément important de notre quotidien : le smartphone que nous manipulons à longueur de journée. Il est déjà habituellement un vecteur de propagation de bactéries et de virus, avec plus de 7000 bactéries différentes généralement détectées sur l’écran d’un mobile. Avec le coronavirus, cette propension est devenue dangereuse.

Un nettoyage avec précaution

Le smartphone doit donc montrer patte blanche. Pour cela, il faut le nettoyer soigneusement, sans pour autant l’endommager. La bonne méthode est la suivante. D’abord, munissez-vous d’un chiffon en microfibre (celui d’une paire de lunettes par exemple, ou d’un écran d’ordinateur). Puis armez-vous d’une solution sans alcool. Vous pouvez investir dans une solution adaptée aux matériels électroniques, mais ce n’est pas nécessaire. Ne laissez pas le téléphone dans sa coque de protection, si vous l’y avez placé. Et éteignez-le.Vaporisez-le produit sur le chiffon et faites le tour de la bête endormie, ainsi que de la coque de protection. Attention de ne pas asperger directement le téléphone : certains ne sont pas étanches et ne supportent pas d’être mouillés.

Après le nettoyage du téléphone, qui doit être régulier en cette période de crise sanitaire, pensez aussi aux gestes qui vous concernent. Le ministère de la Santé a largement évoqué les gestes quotidiens importants : n’user que de mouchoirs à usage unique, utiliser le coude en cas de toux, se laver les mains régulièrement. Et en cas de suspicion de contamination, appeler le SAMU (15), sans se rendre aux urgences ni chez un médecin.

Source : RadioLac