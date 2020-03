Windows 10 : Microsoft relooke le Bureau de manière étonnante avec la News Bar

Depuis quelques semaines, Windows 10 profite d’un sérieux coup de lifting. Après avoir dévoilé un nouvel Explorateur de fichiers, Microsoft ajoute cette fois une fonctionnalité inédite au Bureau : la News Bar. Celle-ci permet d’agréger toutes les actualités et de les avoir toujours à l’œil, directement depuis le Bureau du système d’exploitation.

Windows 10 fait (encore) peau neuve. Il y a un peu plus d’une semaine, Microsoft dévoilait une nouvelle version de l’Explorateur de fichiers, au moment même où son système d’exploitation atteignait le milliard de postes installés. Cette fois, c’est le Bureau qui change de look, ou qui accueille plutôt un nouvel invité, et qui devrait dépoussiérer. Évoquée par Microsoft en février dernier, la News Bar se montre aujourd’hui plus en détail et se voit même disponible au téléchargement, mais en bêta pour l’instant.

La News Bar de Windows 10, un outil finalement très proche de la Barre des tâches

Non, il ne s’agit pas ici des PowerToys de Windows Vista. En réalité, ceux-ci sont déjà de retour sous Windows 10 : en septembre dernier, Microsoft relançait les fameux petits outils qui viennent se placer directement sur le Bureau. Cette fois, ce ne sont pas l’heure ou une calculatrice qui s’affiche sur le Bureau de Windows 10, mais une barre complète.

La News Bar devrait intéresser celles et ceux qui souhaitent garder en permanence leur fil d’actualité à l’écran. Plus besoin de lancer le navigateur, la News Bar se charge d’agréger les dernières infos et de les afficher directement sur le Bureau sous forme de petites vignettes. Comme la Barre des tâches, il est possible de la déplacer et de la « coller » en haut, en bas ou sur les côtés.

D’ailleurs, Microsoft l’explique clairement sur son site : « la News Bar de Windows fonctionne exactement comme la barre des tâches. Elle est là quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin et de la manière dont vous en avez besoin. » Et si vous craignez d’être distrait par ces vignettes, vous avez aussi la possibilité de les désactiver pour n’afficher que le titre de l’actualité et l’icône du site d’origine.

En cliquant sur une actualité, c’est votre navigateur par défaut qui s’ouvre et vous permet de consulter son contenu dans son intégralité. La News Bar exploite le réseau d’actualités de Microsoft News, qui existe déjà sous forme d’application pour Windows 10, iOS et Android, et qui sélectionne le contenu de plus de 4500 médias à travers le monde. Si cette nouvelle fonctionnalité est d’ores et déjà disponible sur le Microsoft Store, elle semble néanmoins réservée à une poignée de bêta-testeurs.

