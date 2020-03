Combien de temps le coronavirus peut-il survivre sur un smartphone ?

Les premières études montrent que le coronavirus peut survivre jusqu’à 72 heures sur des surfaces comme le plastique ou l’acier. Pour le verre qui recouvre les écrans des smartphones, la seule étude disponible pour l’instant date de l’épidémie SRAS-CoV de 2003 : cet autre coronavirus pouvait survivre sur les smartphones jusqu’à 96 heures !

Vous le savez, parce que vous le touchez en permanence, et que vous ne le lavez sans doute pas aussi souvent que vos mains, votre smartphone est un véritable nid à microbes. Et bien sûr, ce qui vaut pour E. Coli et autres joyeusetés qui y ont pratiquement leurs quartiers à l’année, vaut aussi pour tout ce qui circule de viral en ce moment – notamment le coronavirus.

On sait déjà en effet que le COVID-19 peut se transmettre après avoir touché des surfaces. Et les premières études ne sont guère rassurantes. Selon une étude américaine (National Institute of Health) reprise par HowToGeek, le coronavirus peut survivre jusqu’à 72 heures sur des surfaces comme le plastique ou le métal. Pour le verre qui recouvre la plupart des smartphones, il faut pour l’instant se référer à la précédente épidémie causée par un coronavirus.

En 2003 lors de l’épisode du SRAS-CoV, l’OMS avait ainsi conclu que ce coronavirus pouvait résister jusqu’à 96 heures (4 jours) sur le verre et, comme le coronavirus, 72 heures sur l’acier inoxydable et le plastique. En l’absence d’étude spécifique, il faut donc partir du principe que le coronavirus peut survivre jusqu’à quatre jours sur la surface en verre de votre smartphone.

Si le coronavirus se trouve sur votre smartphone, il est surement déjà sur votre visage

Le problème n’est pas, en soit, que vous risquez d’attraper le coronavirus directement par contact si vous touchez un écran de smartphone infecté. La peau, elle-même est une forteresse, et nous isole de la plupart des infections. Mais nous sommes des humains, et à ce titre, nous avons cette tendance plus ou moins consciente à porter plusieurs fois par heure nos mains au visage, notamment près ou sur le nez, la bouche ou les yeux qui sont des points d’entrée.

Entre deux consultations d’Instagram. Dans une vidéo en fin d’article (en anglais, mais il est possible d’activer les sous-titres), le youtubeur et ex-ingénieur de la Nasa Mark Ruber montre à quel point tout ce que l’on touche finit sur le visage à l’aide d’une poudre spéciale visible avec des UV. Mais aussi à quel point il est difficile de refréner ce réflexe a priori anodin. Pour ne rien arranger, le smartphone est un appareil que l’on porte au visage lors des appels.

La leçon de tout cela, c’est que pour lutter efficacement contre le coronavirus, il est indispensable de se laver régulièrement les mains, le visage, ainsi que tout ce que l’on touche souvent. Et quand on dit régulièrement, c’est plusieurs fois par jour. Surtout si vous vous rendez à l’extérieur, dans des endroits passants, au supermarché par exemple.

Il existe d’ailleurs des méthodes pour maintenir un niveau d’hygiène impeccable sur votre appareil sans endommager le revêtement oléophobe ce qui pourrait laisser une trace permanente sur l’écran. Lisez ce tutoriel pour nettoyer efficacement votre smartphone pour mieux lutter contre le coronavirus.

N’oubliez pas également de nettoyer et désinfecter vos autres objets high-tech que vous êtes amenés à manipuler souvent : casques audio, écouteurs, souris, claviers, tablettes, écrans tactiles, télécommandes… Utilisez la même méthode que votre smartphone (désinfectant sans alcool ni solvent) pour ne pas les endommager avec des produits inadéquats !