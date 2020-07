Windows 10 mise à jour de mai 2020 : un bug ralentit le système et les jeux vidéo

La mise à jour de Windows 10 de main 2020, qui répond aussi au numéro de version 2004, cause quelques soucis à certains utilisateurs, notamment chez les plus joueurs. Le système connaît de sérieux ralentissements, notamment dans les jeux vidéo. Le bug en question serait causé par ESENT, un composant présent depuis une vingtaine d’années au sein de Windows.

Sortie il y a maintenant près d’un mois et demi, la mise à jour de mai 2020 de Windows 10 a connu plusieurs déboires dès les premiers jours. Problème avec le stockage Intel Optane, avec les imprimantes ou d’accès aux données du disque dur, la mise à jour 2004 du système d’exploitation a essuyé quelques infortunes, que Microsoft a rapidement tenté de corriger. Si depuis, peu de problèmes ont depuis été recensés, c’est un problème assez gênant que remontent actuellement les utilisateurs de Windows 10. Le bug est lié à ESENT (ESE Runtime) et entraîne des ralentissements du système, notamment dans les jeux vidéo.

Le bug ESENT 642 entraîne des ralentissements du système

Suite à l’installation de la mise à jour de mai 2020, le composant en question occasionne des ralentissements au sein de Windows 10, notamment dans les jeux vidéo. Un utilisateur explique par exemple que l’affichage de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est ainsi passé de 150 à 40/50 fps, et que c’est finalement tout le système d’exploitation qui s’est mis à ralentir. En cause donc : le composant ESENT, qui semble surcharger le système. Microsoft répertorie ce bug sous l’identifiant 642.

Que ce soit sur le forum de Microsoft Answer.com, sur Reddit ou sur Tenforum, tous les utilisateurs qui se plaignent actuellement de la mise à jour 2004 de Windows 10 expliquent en effet que le composant ESENT est la cause principale de leurs soucis. Si ESENT date de Windows 2000, il a accompagné toutes les évolutions du système d’exploitation, même celle de Windows 10. Son unique tâche consiste à indexer et à faciliter la recherche de tous les médias présents sur le disque dur.

Comment vérifier que le système n’est pas touché par l’erreur ESENT 642

Si vous souhaitez vérifier que votre configuration est touchée ou non par ce problème, ouvrez l’observateur d’événements. Entrez simplement son nom dans le champ, vous devriez le trouver immédiatement. En cherchant dans le journal d’erreurs de Windows 10, juste en dessous de l’option Événement d’administration, vous devriez voir l’Erreur 642 (uniquement si votre configuration est concernée par le bug, ce qui n’est pas le cas sur la capture d’écran ci-dessus).

S’affiche alors le message suivant : « svchost (3692,D,22) SRUJet: La version 9120 (0x23a0) de la fonctionnalité de format de base de données n’a pas pu être utilisée, car le format actuel de base de données 1568.20.0 est contrôlé par le paramètre 0x410022D8 (8920 | JET_efvAllowHigherPersistedFormat). »

Le problème n’a pas été encore corrigé, malgré un nombre grandissant d’utilisateurs qui en font état sur la Toile. L’unique solution qui fonctionné pour l’instant consiste à désinstaller la mise à jour en question, et de revenir aux versions 1909 ou 1903 du système d’exploitation.

Source : Windows Latest