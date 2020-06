Windows 10 : la mise à jour de mai 2020 casse le stockage Intel Optane

Windows 10 may 2020 update (2004) casse le stockage Intel Optane. De nombreux retours évoquent le problème sur les réseaux sociaux. Microsoft semblait pourtant avoir pris de mesures drastiques pour éviter toute nouvelle déconvenue avec sa mise à jour de mai 2020. D’autant que ce bug est signalé depuis plusieurs mois.

Nouveau coup de chaud pour les équipes de Microsoft autour de la mise à jour Windows 10 Mai 2020 (2004) : un nouveau bug désagréable touche certains PC dotés de stockage Intel Octane. Des utilisateurs rapportent sur Twitter et les forums Intel l’apparition de nombreuses erreurs après avoir effectué la mise à jour sur leur ordinateur. Ainsi que des problèmes de performances.

Selon Windows Latest, un fichier essentiel au fonctionnement du stockage Intel Optane est pour l’heure supprimé lors de l’installation. Le fichier en question contient des repères sur lesquels reposent la technologie d’accélération d’Intel. Après l’installation, le système essaiera toujours d’utiliser ce fichier – quand bien même il n’existe plus.

Windows 10 mai 2020 : cette méthode règle le bug Intel Octane sur certains PC

Le message d’erreur qui revient le plus souvent est : « Intel Optane(tm) Memory Pinning : impossible de charger ‘iaStorAfsServiceApi.dll’ : le module spécifié n’a pas pu être trouvé. (Exception de HRESULT: 0x8 ». Il est possible de régler le problème via quelques étapes simples sur certains PC :

Allez dans Ajout / suppression de programmes et fonctionnalités système

Désinstallez Intel Optane Pinning Explorer Extension

Désactivez Intel Optane et redémarrez le PC

et redémarrez le PC Réactivez Intel Optane

Si l’erreur persiste, nous vous conseillons de désinstaller la mise à jour de mai 2020. Le problème était déjà signalé par des Insiders il y a plusieurs mois. Le bug ne faisait pour autant pas partie de la liste des bugs de la mise à jour reconnus par Microsoft au moment où nous écrivons ces lignes.

Lire également : Windows 10 May 2019 Update – Microsoft met à jour la liste des CPU compatibles

On relève néanmoins que Windows Update ne propose pas encore la mise à jour de mai aux PC équipés de stockage Intel Optane. L’essentiel des retours est donc pour partie le fait d’Insiders, et pour l’autre d’utilisateurs témeraires qui ont installé quand même la mise à jour via l’outil de création de medium d’installation Windows 10.