Windows 10 franchit le cap du milliard d’utilisateurs !

Avec deux ans de retard, Microsoft annonce avoir dépassé le milliard de machines sur lesquelles Windows 10 est installé. Malgré ce « léger » retard, Windows 10 reste donc le système d’exploitation le plus utilisé au monde, loin devant macOS et Linux.

En septembre dernier, Microsoft annonçait avoir atteint les 900 millions d’utilisateurs à travers le monde. Il lui aura fallu 5 mois seulement pour franchir un cap décisif. Et l’annonce est officielle, puisqu’elle vient du site italien de Microsoft : Windows 10 est aujourd’hui installé sur un milliard d’appareils.

L’abandon de Windows 7 a probablement contribué au succès de Windows 10

C’est donc par le biais de son site italien et de sa page de téléchargement de papiers peints que Microsoft envoie un « milliard de mercis » à ses utilisateurs. Nul doute qu’il s’agit là d’une manière à peine déguisée de déclarer que le système d’exploitation a franchi le cap du milliard de machines sous Windows 10. À la sortie de Windows 10 en 2015, on se souvient de l’annonce de Microsoft qui envisageait d’atteindre le milliard de machines « dans les 2 à 3 ans ». Malgré le succès du système d’exploitation, le géant de Redmond avait dû très rapidement revoir ses prétentions à la baisse et en 2017, on ne comptait « que » 500 millions d’utilisateurs de Windows 10.

C’est désormais une réalité : le milliard est donc atteint. Dans ce chiffre et si l’on se fie aux déclarations de Microsoft de 2015, l’entreprise inclut à la fois les PC ou et les tablettes comme la Surface, mais également la console de jeu Xbox One et ses différentes déclinaisons (Xbox One S et Xbox One X). Car la console palpite elle aussi sous Windows 10. À l’origine, Microsoft prenait même en compte les smartphones sous Windows 10 Mobile, mais le nombre d’utilisateurs qui ont toujours recours à ce type de smartphone étant en chute libre, on imagine qu’il ne pèse pas bien lourd dans la balance.

Le récent abandon de Windows 7 de la part de Microsoft a aussi probablement aidé à franchir ce cap. D’autant qu’il est toujours possible de migrer gratuitement de Windows 7 vers Windows 10, alors que l’opération ne devrait plus être envisageable depuis au moins 2 ans. Bref, Microsoft a tout fait pour accélerer l’adoption de son système d’exploitation. Rendez-vous dans quelques années pour les 2 milliards, qui sait ?

Source : Microsoft Italie