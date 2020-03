Windows 10X : découvrez à quoi va ressembler le nouvel explorateur de fichiers

Microsoft prépare un nouvel explorateur de fichiers pour Windows 10X. Cette nouvelle interface plus aérée devrait intégrer en son coeur Onedrive, le service de stockage dans le nuage de Microsoft. Reste à savoir si cet explorateur sera préinstallé avec Windows 10X et si Microsoft envisage de le porter sous Windows 10.

Microsoft a annoncé officiellement en 2019 l’arrivée prochaine de Windows 10X, la nouvelle itération du système d’exploitation pour PC. Cette version est pour l’heure destinée aux plates-formes à double écran tactile, comme le Surface Neo qui a été présenté le même jour. Cependant, en attendant le début de la commercialisation de la double tablette, le système d’exploitation fait d’ores et déjà l’objet d’une version beta qu’il est possible d’utiliser grâce à un émulateur. Retrouvez dans nos colonnes toutes les instructions pour en profiter.

Windows 10X n’est pas destiné à animer les ordinateurs classiques. Puisqu’il s’adresse à une frange de l’informatique, il se doit aussi d’adapter l’ergonomie des applications système. Et ce sera le cas de l’explorateur de fichiers. Une nouvelle version de ce logiciel ô combien important est en cours de développement chez Microsoft et devrait être préinstallée dans Windows 10X. Et le design de cette version est assez différent de celui que vous retrouvez dans votre version de Windows.

Une interface beaucoup plus simple

Voici donc la nouvelle version de l’explorateur. Les captures d’écran que vous retrouvez ci-dessus et ci-dessous proviennent du site Windows Central. Comme vous pouvez le voir, le système fonctionne aussi bien avec le mode clair qu’avec le mode sombre. Ce qui implique que ce mode sera bien évidemment intégré dans Windows 10X. L’apparence de cet explorateur de fichier est très dépouillée. Une simplicité qui répond au vœu de Microsoft de décomplexifier Windows avec cette version en cours de développement.

Cet explorateur fonctionne bien sûr avec les fichiers présents en local, mais surtout avec ceux présents sur Onedrive, avec une forte intégration du service de stockage en ligne de Microsoft. Des indicateurs sont présents en bas à droite de la fenêtre de l’explorateur pour indiquer si le dossier est synchronisé et si la sauvegarde est en cours ou accomplie. Cette version est donc destinée à équiper les appareils sous Windows 10X. Reste à savoir si elle sera déclinée pour Windows 10 « classique ». Réponse, peut-être, lors de la mise à jour de l’OS de l’automne prochain.

Source : Windows Central