Windows 10 : Microsoft confirme l’arrivée d’un “rajeunissement visuel radical”

Microsoft confirme sa volonté d'offrir à Windows 10 une interface flambant neuve. Ce projet, baptisé Sun Valley, a été évoqué dans une offre d'emploi publié par le géant américain. Windows is BACK !

Le projet Sun Valley refait parler de lui. Souvenez-vous, en octobre 2020, nos confrères de Windows Central évoquaient pour la première fois cette refonte complète de l'interface de Windows 10, vraisemblablement prévue pour 2021. Et alors que nous n'avions plus aucune nouvelle sur ce mystérieux projet Sun Valley, voilà qu'une offre d'emploi vient tout simplement de confirmer son existence.

Publiée sur le site officiel de Microsoft, cette annonce est à l'attention de tous les ingénieurs logiciels qui souhaitent rejoindre l'équipe de développement de l'expérience utilisateur Windows (WCUE). Depuis sa première publication, la firme de Redmond a légèrement modifié son offre, retirant au passage les mentions explicites à une refonte visuelle. Néanmoins, Internet étant Internet, nos confrères de The Verge ont pu immortaliser la première version :

“Au sein de cette équipe, vous travaillez avec nos principaux partenaires pour orchestrer et fournir un rajeunissement visuel complet des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de RETOUR et de garantir que Windows offre la meilleure expérience utilisateur OS pour nos clients”, pouvait-on lire.

Le projet Sun Valley s'appuie sur Windows 10X

De fait et c'est désormais officiel, le projet Sun Valley est bien sûr les rails et il n'est plus qu'une question de temps avant que Windows 10 connaisse une seconde jeunesse, alors qu'il rentre dans sa sixième année de carrière. Selon les informations d'Android Central publiées en octobre 2020 à propos du projet, Microsoft pourrait s'inspirer du travail effectué sur Windows 10X pour revoir l'interface de son OS.

Ainsi, le menu Démarrer serait totalement revu, tout comme l'explorateur de fichiers et les applications intégrées à Windows 10. En outre, les boutons, curseurs, et les différents raccourcis et contrôles pourraient également être remaniés. Pour rappel, ce n'est pas le seul projet en lien avec Windows 10 de Microsoft. L'entreprise travaille également sur le Projet Latte, dédié au portage des applications Android sur Windows 10. Pour cela, la firme de Redmond devrait utiliser le noyau Linux inclus dans son OS, Android fonctionnant également sur ce système.

