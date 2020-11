Project Latte : Microsoft veut porter les applications Android sur Windows 10

Microsoft pourrait bien frapper un grand coup en donnant la possibilité aux développeurs d’applications Android de porter leur création sur Windows 10, ce sans travail supplémentaire. Une solution qui pourrait grandement enrichir le Windows Store, mais qui nécessitera quelques conditions.

Porter les applications Android sur Windows 10, ce n’est pas vraiment une idée nouvelle. Il y a quelques années, c’était l’objectif du Project Astoria, qui a finalement été abandonné en 2016. Mais Microsoft ne semble pas avoir lâché son idée et devrait rendre compatible les apps Android sur son Windows 10 grâce au Project Latte, légèrement différent.

Microsoft envisage en effet de laisser les développeurs d’applications Android porter rapidement leurs applications sur Windows 10, et ce sans travail supplémentaire ni modification de code. Pour cela, la firme de Redmond devrait utiliser le noyau Linux inclus dans son OS, Android fonctionnant également sur ce système.

Windows 10 pourrait s’enrichir de milliers d’applications

Il est déjà possible d’utiliser des applications Android sur ordinateur, puisque Chrome OS prend en charge toutes les applications sur Play Store de Google. Pour Microsoft, les choses devraient être légèrement différentes. En effet, nulle question d’utiliser le Play Store sur Windows 10 pour télécharger ses applications de la même manière que sur Android. Google n’autorise pas l’installation de sa boutique en ligne sur un autre support qu’Android et Chrome OS.

Néanmoins, avec ce Project Latte, les développeurs pourraient très facilement porter leur application directement dans le Windows Store, qui est inclus dans l’OS. Un bon point pour ce magasin en ligne qui a toujours été famélique en termes de contenu. Reste maintenant à savoir si les développeurs seront intéressés, ces derniers devant tout de même avoir la volonté de porter leurs applications.

Il existe déjà un moyen de faire tourner les applications Android sur Windows en utilisant l’application Your Phone, compatible avec les derniers smartphones haut de gamme de Samsung. Celle-ci permet de lancer n’importe quelle application de votre smartphone dans une petite fenêtre dédiée, mais reste très contraignante et limitée. Avec le Project Latte, il serait donc théoriquement possible de lancer votre application préférée en plein écran sur votre ordinateur.