Windows 10 : la fonction Timeline perd l’une de ses options majeures

La fonction Timeline de Windows 10, ou chronologie, n’est pas vraiment celle qui convainc le plus. Microsoft va la faire évoluer dans la prochaine mise à jour de son système d’exploitation, en retirant la possibilité de voir l’historique des activités entre vos différents terminaux.

La fonction Timeline, ou chronologie, de Windows 10 a été introduite en 2017 avec un principe de synchronisation. Le but est simple : avoir une vue d’ensemble de l’utilisation de votre compte Microsoft sur toutes les plateformes. Pour y accéder, il faut cliquer sur les petits rectangles à côté de votre barre de recherche en bas à gauche du bureau. Mais cette fonctionnalité n’a pas convaincu les utilisateurs. Très liée à Cortana, qui a été poussée vers la sortie, elle permet de retrouver ses documents utilisés d’un PC à l’autre, mais également sur Android et iOS. Toutefois, Microsoft a décidé de l’amputer de cette fonctionnalité peu utilisée.

En effet, la build 21359 de Windows 10 supprime purement et simplement la synchronisation entre les plateformes. La Timeline ne disparaît pas, elle sera toujours accessible via le même bouton, mais se concentrera sur l’activité de la machine que vous utilisez. Tout fonctionnera donc en vase clos.

Windows 10 permet toujours la synchronisation

Toutefois, Microsoft indique ne pas faire une croix sur la synchronisation pour autant. C’est en effet la clé pour un écosystème efficace. La firme de Redmond évoque ainsi l’historique dans Edge, qui s’unie sur toutes les plateformes. OneDrive, son service Cloud, permet aussi de retrouver des documents d'une machine à l'autre. La synchronisation via Timeline était donc plus une option à part qu’autre chose, et surtout peu utilisée : elle va donc disparaître. La Timeline en elle même est sauvée… pour l'instant.

Windows 10 est actuellement en pleine phase de mutation. Certaines fonctionnalités, qu’on imaginait déjà disparaître, vont évoluer. C’est par exemple le cas de Panneau de Configuration, toujours présent dans les nouvelles Build. Mais la plus grande évolution sera visuelle. La mise à jour Sun Valley, qui sera publiée en octobre, repensera totalement l’interface pour le rendre plus moderne. Ce sera le premier gros ravalement de façade de Windows 10 depuis sa sortie en 2015.

Et vous, utilisez-vous Timeline ? Vous êtes-vous déjà servi de la fonctionnalité de synchronisation ? Dites-le-nous dans les commentaires !