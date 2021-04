Windows 10 : le Panneau de configuration fait peau neuve, Microsoft ne l’a pas tué finalement

Les utilisateurs de la dernière build de Windows 10 ont remarqué la présence d’un nouveau menu : Windows Tools. Ce dernier apparaît dans les raccourcis. Il vise à remplacer le menu Outils d’Administrations et se veut plus complet. De son côté, le panneau de configuration supposé disparaître est sauvé.

Les builds de Windows 10 réservées aux insiders n’apportent pas que des grosses améliorations visibles. Souvent, les ajustements sont discrets, mais contribuent à l’amélioration du système d’exploitation. Ainsi, les utilisateurs de la build 21354 ont remarqué un changement intéressant.

Le menu des outils d’administration, qui était dans le panneau de configuration, disparait au profit d’un nouveau. Le raccourci de celui-ci est apparu dans le menu Démarrer de Windows 10 et se nomme Windows Tools, soit Outils de Windows en français (mais cela pourrait changer).

Cette nouvelle fenêtre se montre très complète, puisqu’elle regroupe plusieurs outils de paramètres avant cela disséminés un peu partout dans l’OS. Ainsi, elle permet d’accéder au panneau de configuration, à PowerShell, Quick Assist, la commande exécuter, etc.

Le panneau de configuration de Windows 10 ne disparaît pas, finalement

A noter que comme le panneau de configuration actuelle, ce nouveau menu peut très bien être lancé via la boîte de dialogue du menu Démarrer. Là-dessus nous restons dans du grand classique. Il ne s’agit pas d’un chamboulement majeur, vous l’aurez compris, mais cela tient plus d’une réorganisation. Cela permettra d’accéder plus facilement à plus d’options pour les utilisateurs qui aiment avoir une main mise totale sur leur PC. A noter que le panneau de configuration classique, que vous utilisez aujourd’hui, sera lui toujours présent. Vous vous en doutiez, étant donné qu’il apparaît dans Windows Tools. Une bonne nouvelle, étant donné que beaucoup voyaient déjà le menu disparaître dans les prochains mois. Ce ne sera pas le cas, et nos habitudes remercient Microsoft.

Pour rappel, la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 ne va pas se contenter d’ajustements discrets comme celui-ci. En effet, l'update d’octobre, surnommée Sun Valley, va apporter énormément d’améliorations, dont une refonte totale du visuel. Ainsi, le système d’exploitation va avoir le droit à une seconde jeunesse, lui qui n’a que peu évolué visuellement parlant depuis sa sortie en 2015.