Microsoft ferme définitivement l’application Cortana pour Android et iOS

Microsoft met fin ce 31 mars 2021 à son application Cortana pour Android et iOS. L'application n'a jamais vraiment trouvé son public et l'éditeur préfère concentrer ses ressources ailleurs. Ce retrait n'est que la suite de la disparition progressive de l'assistant sur d'autres plateformes.

C'était prévu – et on le sentait dans tous les cas venir depuis très longtemps. En 2018, Microsoft croyait encore à Cortana, son assistant vocal dopé à l'intelligence artificielle concurrent de Siri, de Google Assistant et d'Alexa – et était dans une phase d'expansion multiplateformes. C'est dans ce contexte qu'on a vu apparaître l'assistant de Microsoft dans les enceintes Invoke de Harman Kardon et sous la forme d'une application iOS et Android.

Or, jamais l'assistant, pourtant préinstallé sur les PC Windows 10, n'a vraiment trouvé son public quelle que soit la plateforme. Du PC aux enceintes connectées en passant par les smartphones, les grands vainqueurs se sont rapidement révélé être Google Assistant, Siri et Amazon Alexa – et il n'y a tout simplement plus de place pour que Cortana puisse exister. Du coup, Microsoft se désengage peu à peu.

Microsoft Cortana sur Android et iOS, c'est terminé

En janvier 2021, Microsoft a annoncé la fin de prise en charge de Cortana sur les enceintes Invoke – proposant un bon d'achat de 50 dollars aux clients mécontents (valide jusqu'au 31 mars 2021). Et ce mercredi 31 mars, la firme de Redmond a décidé de débrancher définitivement la prise de ses applications Android et iOS.comme cela avait été annoncé en juillet 2020. Cet échec est assez remarquable pour une firme qui a également loupé le virage mobile lorsqu'il était encore temps de prendre le train en marche.

Microsoft explique vouloir désormais passer à “une transformation de l'expérience délivrée par l'assistant dopé à l'IA” dans ses applications de la suite Microsoft 365 – et recentrer ses ressources sur les “domaines d'innovation et de développement”. Concrètement Microsoft a déjà commencé à réaliser une intégration plus poussée de l'assistant dans Microsoft 365. Cela se concrétise par exemple par la possibilité dans Teams de facilement gérer votre calendrier, mails et meetings à la voix.

Si vous aviez des listes et des rappels vous en perdrez l'accès sur votre mobile. Ces derniers resteront néanmoins accessibles via la version PC de l'assistant si vous avez connecté votre compte Microsoft à votre machine.

Source : Macrumors