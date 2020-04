Windows 10 fonctionne avec 192 Mo de RAM, la DualSense de la PS5 se dévoile et Google déploie Chrome 81, le récap

Windows 10 est capable de fonctionner avec seulement 192 Mo de RAM, Sony dévoile enfin la manette DualSense de la PlayStation 5 et Google met en ligne Chrome 81 avec quelques jours de retard…On fait le point sur l’actualité récente chers lecteurs.

Confinés chez vous depuis quelques semaines, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Windows 10 est capable de fonctionner avec seulement… 192 Mo de RAM !

Nori, un utilisateur de Twitter, est parvenu à faire tourner Windows 10 avec une configuration équipée de 512 Mo seulement. Curieux et audacieux, il a progressivement réduit la quantité de RAM disponible. Á 128 Mo seulement, le PC plante et affiche le fameux écran bleu de la mort. Par contre, l’OS fonctionne correctement avec seulement 192 Mo de RAM, c’est un huitième de la configuration minimale recommandée par Microsoft.

Sony dévoile la manette DualSense de la PS5, adieu la DualShock !

Sony a finalement levé le voile sur la manette qui accompagnera la PlayStation 5, la DualSense. Très différente de la DualShock de la PS4, elle se distingue par un design rond et ergonomique qui rappelle un peu la manette de la Xbox One. Des twittos se sont d’ailleurs longuement amusés des ressemblances entre le design de la nouvelle manette et celle de la Xbox One S. Parmi les nouveautés, citons un nouveau retour haptique plus immersif, un port USB-C pour la recharge rapide, une prise jack, un bouton Mute et deux gâchettes dites « adaptives » intégrées dans les boutons L2 et R2.

Chrome 81 est disponible : Google lance des notifications moins intrusives, voici les nouveautés

Avec quelques jours retards provoqués par la crise du coronavirus, Chrome 81 est désormais disponible sur Windows, Mac et Linux. Google corrige d’abord 32 failles repérées dans le navigateur web. Chrome 81 signe aussi l’arrivée d’une fonctionnalité appelée «badges d’icônes d’application». Cette fonctionnalité permet aux réseaux sociaux de transmettre une information discrètement aux internautes sans interrompre leur activité.

